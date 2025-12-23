Jugador de Barcelona SC señala directamente al presidente, Antonio Álvarez: “Fue desagradable…”

Hace menos de una semana el presidente de Barcelona SC, Antonio Álvarez, lanzaba un comunicado contra los jugadores del ‘Ídolo’ tras una disputa por una falta de pagos. La situación tensa no ha terminado en el club y ahora un jugador señaló al directivo.

En esta ocasión el jugador que señaló a Antonio Álvarez fue el mismo Octavio Rivero, quien es uno de los líderes a la interna del club, y uno de los jugadores con más posibilidades de salir, ya que tiene varias ofertas, el que terminó cuestionando al presidente.

“Hasta ahora no ha existido ningún diálogo, es difícil tener un diálogo o recomponer la relación porque a mi entender fue algo grave, que molestó mucho, tanto a mí como a los compañeros”, comentó Rivero visiblemente molesto por esta situación.

Pero la crítica de ‘La Iguana’ no quedó ahí, sino que el jugador también se refirió a lo “Desagradable” que terminó siendo la situación: “Habrá que ver cómo sigue esto, pero esta situación es desagradable para todos, porque tanto para ellos como para nosotros es una situación incómoda”, comentó el jugador.

Tras esa polémica semana de comunicados de ambas partes, Barcelona SC jugó ante Independiente del Valle, pero no pudo sacar la victoria que necesitaba. En ese encuentro, también se vio muy cansados a los jugadores de Barcelona SC, algunos como Jhonny Quiñónez se lesionaron.

¿Pueden declararse “gratis” los jugadores de Barcelona SC?

Si Barcelona SC no le cumple a sus jugadores, muchos ya podrían declararse “libres” y terminar fichando por otro equipo. Esto porque el reglamento FIFA los protege. Por otro lado, Antonio Álvarez reveló que algunos futbolistas tendrán que ir a FEF si quieren cobrar lo que se les debe.

¿Puede Octavio Rivero dejar Barcelona SC?

Octavio Rivero podría dejar Barcelona SC para la temporada 2026. El delantero uruguayo no está contento por cómo se administra el equipo y estaría analizando ofertas de equipos de LigaPro y también del extranjero. Actualmente, ganaría en el ‘Ídolo’ un salario superior a los 20 mil mensuales.

