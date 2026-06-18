Jugador de Independiente del Valle se va del club en pleno Mundial

Independiente del Valle también continúa con sus movimientos en el mercado de fichajes y revelan una nueva salida.

Independiente del Valle no descansa en la para del Mundial y también registra movimientos en su plantilla. En pleno torneo, el campeón ecuatoriano despidió a uno de sus jugadores.

Joaquín Pombo dejó Independiente del Valle tras un semestre sin minutos, el defensor argentino regresará a su país para jugar con Aldosívi. La información la dio el periodista César Luis Merlo, quién señaló que la salida fue por terminación de contrato.

Pombo llegó en el 2024 a Independiente del Valle y jugó solo 11 partidos, luego de eso se fue cedido a Banfield dónde tampoco disputó muchos más partidos. Ahora se va como jugador libre tras un semestre en el club, fue parte del plantel campeón 2025 pero solo en la primera mitad.