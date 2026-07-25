La primera decisión de la Selección de Ecuador al ofrecimiento de Walid Regragui, para ser su nuevo DT

El ex DT de Marruecos sonó fuerte para la Selección de Ecuador, pero ahora hay un sorpresivo cambio sobre su futuro.

Walid Regragui es uno de los nombres más interesantes y que más ilusiona en la Selección de Ecuador en los últimos días. El ex DT de Marruecos sonó como fuerte opción tras un ofrecimiento de su empresario y ahora la FEF ya tomó una nueva decisión.

De acuerdo la información de Rue20, medio marroquí, desde la Selección de Ecuador aún no se han contactado con Walid Regragui para hacerle una oferta y que este sea su nuevo entrenador. Por lo cual, de momento no hay serias chances de que llegue a ‘La Tri’.

Ecuador aún no tiene un nuevo entrenador y siguen trabajando en la FEF para tener un nuevo estratega. Se aspira que ya en estas semanas comiencen las negociaciones con candidatos para que asuman la dirección técnica de la Selección.

Regragui era uno de los nombres que más ilusionaba por lo que el DT hizo en Marruecos, hace pocos años. El entrenador llevó a su equipo a las semifinales del Mundial 2022 y también lo tuvo en la final de la Copa África, la cual ganaron en el escritorio, pero que en cancha perdieron.

Regragui sonó fuerte para la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ecuador quiere un nuevo entrenador que les permita dar el “salto de calidad” tan deseado en los últimos años. La aspiración de la FEF es justamente esa, la de poder llegar más lejos en los torneos internacionales como la Copa América 2028 y el Mundial 2030.

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Los entrenadores que suenan para la Selección de Ecuador

De momento, para la Selección de Ecuador vienen sonando varios importantes candidatos con experiencia a nivel internacional en clubes y también en otras selecciones. Los primeros nombres para ‘La Tri’ son:

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Reinaldo Rueda

Walid Regragui

Encuesta¿La Selección de Ecuador debe buscar a Walid Regragui como nuevo DT? ¿La Selección de Ecuador debe buscar a Walid Regragui como nuevo DT? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

FEF no ha contactado a Walid Regragui para dirigir la Selección de Ecuador.

a Walid Regragui para dirigir la Selección de Ecuador. Walid Regragui llevó a Marruecos a semifinales del Mundial 2022.

llevó a Marruecos a semifinales del Mundial 2022. Gallardo, Zubeldía, Rueda y Regragui son los candidatos para entrenar a Ecuador.