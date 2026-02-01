Kendry Páez recién llegó a River Plate y ya le dieron una primera mala noticia

Kendry Páez llegó a River Plate hace pocos días con altas expectativas tanto para él, como el club e hinchas, sin embargo parece que el volante ecuatoriano tendrá que esperar un poco para usar oficialmente la banda roja.

River anunció en sus redes sociales los convocados para el partido contra Rosario Central este domingo por la Superliga profesional y el ecuatoriano fue ausente. Kendry Páez lleva apenas unos días de entrenamiento con el gigante de Argentina.

Kendry Páez llegó sin mucho ritmo de competencia aunque venía entrenando con regularidad en el Racing de Estrasburgo de Francia por lo que se esperaba que tenga algo de minutos.

Para calma de los hinchas de Ecuador y Kendry, el ex Independiente del Valle hará su debut el próximo sabado contra Tigre en el Monumental de Buenos Aires. La idea es que siga con su proceso de adaptación.

Marcelo Gallardo elogió a Kendry Páez destacando su talento y juventud, además de contar que ya lo habían sondeado hace seis meses, pero essta vez el Chelsea si aceptó prestar al ecuatoriano.

¿Hasta cuándo firmó Kendry Páez con River Plate?

Kendry Páez firmó un contrato a préstamo con River Plate hasta mediados de 2027. Por lo cual, el volante ecuatoriano estará fuera de Europa por el siguiente año y medio, en una sesión muy larga de Chelsea, si el jugador rinde y los de Londres aceptan, se extendería el préstamo.

