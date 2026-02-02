Se duerme Emelec y estos equipos de LigaPro van por Brian Oyola

Brian Oyola es uno de los fichajes que más viene interesando y sonando para Emelec en los últimos días. Sin embargo, el jugador, que ya es libre de Barcelona SC, ahora interesa a otros dos equipos que apurarían su negociación mientras el ‘Bombillo’ arregla su situación legal.

Oyola estaría en planes de dos equipos de Ambato, de acuerdo, a la información de Jorge Fernando Taipe. Los clubes interesados podrían ser Macará y Mushuc Runa, ambos con un importante recurso económico; el uno jugará Copa Sudamericana y el otro habitualmente no tiene problemas financieros.

También entraría Técnico Universitario, no obstante, el ‘Rodillo’ apenas se salvó de descender porque El Nacional fue sancionado y estaría apuntando a construir su plantilla con otros fichajes. Oyola está libre y no se debe negociar su cuota de fichaje.

Por lo cual, Emelec necesita apurarse y firmar al jugador antes de que una oferta de algún equipo estable le llegue. El club ya tiene un virtual presidente, pues solo hay una lista habilitada para las elecciones, y esta podría negociar de alguna manera para ficharlo.

En Emelec no habría una lista reconocida hasta finales de febrero, de acuerdo a los procesos que se deben seguir. No obstante, se puede negociar con el jugador y ofrecerle un contrato para este 2026. El futbolista también estaría muy interesado en el fichaje.

Publicidad

Publicidad

Emelec ya está trabajando en varias contrataciones para la temporada 2026. El club vivirá su jornada de elecciones el próximo 21 de febrero, en la que se espera que los socios acudan a votar y puedan terminar con un ciclo de inestabilidad que va desde finales de 2025.

ver también Nilson Angulo es nuevo jugador del Sunderland y Liga de Quito ganaría estos millones

Los números de Brian Oyola en 2025 con Barcelona SC

En la temporada 2025, con la camiseta de Barcelona SC, Brian Oyola terminó siendo muy irregular. El jugador argentino apenas jugó 35 partidos sumando más de 1.700 minutos. No fue titular casi nunca y solo marcó 1 gol y apenas dio 4 asistencias.

Los fichajes que suenan para Emelec

Estos son algunos de los nombres que suenan para llegar a Emelec con una nueva directiva: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz, Fernando Gaibor, y algunos más.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Qué debe hacer Emelec? ¿Qué debe hacer Emelec? Ya votaron 0 personas

En síntesis: