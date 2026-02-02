Llegó a más de 5 millones de reproducciones: La jugada de Luis Díaz que dejó sin palabras a UEFA

De un momento a otro, la relación entre Luis Díaz y la UEFA empezó a cambiar por la calidad del jugador colombiano. Luego de una máxima tensión con sanción, llegó la jugada de ‘Lucho’ que dejó sin palabras al ente que regula el fútbol en Europa.

¡Llegó a más de 5 millones de reproducciones! Luis Díaz venía de recibir una dura sanción de tres fechas por haber sido expulsado ante PSG tras una dura patada a Achraf Hakimi en la Champions League y, para muchos, fue una sanción exagerada. Sin embargo, la reconciliación entre UEFA y ‘Lucho’ ya está en marcha.

El 5 de diciembre de 2025 se conoció que la UEFA decidió rebajar la sanción de Luis Díaz de tres a dos partidos y dio el preámbulo perfecto para que, por medio de la cuenta oficial en Instagram de la Champions League, se destacara una jugada del extremo de Bayern Múnich que los dejó sin palabras.

Video: Luis Díaz dejó sin palabras a UEFA con esta jugada

El control de Luis Díaz que destacó la Champions League. (Foto: captura de pantalla Champions League)

Bayern Múnich cerró la fase de liga de la Champions League con una victoria 1-2 ante PSV Eindhoven y una de las mejores acciones del partido tuvo a Luis Díaz con seis toques al balón en el aire. El control del extremo de la Selección Colombia no solo dejó sin palabras a la cuenta oficial de la ‘Liga de Campeones’, también llegó a más de 5 millones de reproducciones en Instagram. ¡Video!

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con Bayern Múnich?

Luego de recibir un espaldarazo de la mismísima UEFA por el nivel que viene demostrando, Luis Díaz no podía estar más motivado para el partido Bayern Múnich vs. Hoffenheim del domingo 8 de febrero a las 11:30 A.M. por la fecha 21 de la Bundesliga.

En resumen

Luis Díaz realizó seis toques al balón en el aire durante el triunfo ante PSV.

realizó en el aire durante el triunfo ante PSV. La cuenta de Champions League publicó la jugada alcanzando 5 millones de reproducciones en Instagram.

publicó la jugada alcanzando en Instagram. La UEFA destacó el control del colombiano en el partido contra PSV quedándose sin palabras.

