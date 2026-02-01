Guayaquil City le ganó a Barcelona y ahora le quitaría fichaje a Emelec

Barcelona SC vio amargada su Noche Amarilla luego de que Guayaquil City les ganara el amistoso de presentación, y ahora los ‘ciudadanos’ van por un refuerzo de Emelec.

Guayaquil City podría tener de regreso a Miller Bolaños para el 2026, se conoce que incluso habría ya contactos entre las partes para sondear un posible regreso al equipo. Bolaños fue clave en la obtención del campeonato y ascenso de la LigaPro Serie B en el 2025.

Para buena suerte de los ciudadanos, el acuerdo firmado entre Bolaños y Emelec era solo un preacuerdo, sujeto a que el equipo azul pueda levantar las inhabilitaciones FIFA y que pueda cancelarle sus valores pendientes al jugador.

Bolaños fue uno de los jugadores que presentó la directiva de Jorge Guzmán, quienes hoy ya no están en el club. Dependerá de la lista de ‘Pepe’ Auad o de Christian Noboa definir si se queda o no Bolaños en su proyecto de Emelec, en el exterior también tiene posibilidades.

Este sería el tercer ciclo del jugador en Emelec tras haber estado en los años 2013 al 2016 y luego en la temporada 2023. Solo en Guayaquil City encontró algo de regularidad en los últimos años.

Los números de Miller Bolaños en Guayaquil City

Con Guayaquil City estuvo en dos temporadas, en los que alcanzó a disputar un total de 66 partidos. Marcó 23 goles y dio 23 asistencias. El jugador confesó que regresó a Emelec para “ayudarlo” con el mal momento que vive. Aún no queda claro si será inscrito.

