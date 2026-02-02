Fabián Bustos se preocupa: Falcao confesó el grave problema que tendrá el nuevo técnico de Millonarios

Pasaron cuatro fechas de la Liga Colombiana I-2026 y Millonarios no levanta cabeza. Luego del empate 0-0 contra Deportivo Independiente Medellín, la gran figura del partido reveló que Radamel Falcao García confesó el grave problema que tendrá Fabián Bustos, el nuevo entrenador de ‘Millos’.

Luego de seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, Millonarios decidió despedir a Hernán Torres el 29 de enero y tan solo tardó dos días para anunciar la llegada de Bustos. El técnico argentino no la tendrá nada fácil y el mismísimo Radamel Falcao se lo dejó claro.

Millonarios la volvió a pasar mal en el fútbol de Colombia y con dos pelotas en el palo del Deportivo Independiente Medellín estuvo a punto de tener la cuarta derrota consecutiva en la Liga Colombiana I-2026. El arquero Diego Novoa no solo fue la gran figura del empate con tres paradas, si no que también reveló el grave problema del equipo que confesó Falcao.

Falcao y el grave problema que tendrá el nuevo DT de Millonarios

Fabián Bustos va a dirigir a Falcao en Millonarios. ( X / @MillosFCoficial y Vizzor Image)

“Radamel con nosotros ha sido muy claro que en el frente de ataque el equipo tiene que viajar junto. Si se revisa los tres juegos que hemos tenido anteriores a este, la defensa está jugando demasiado lejos del ataque. No tenemos volumen de ataque, estamos quedando demasiados partidos, y eso nos ha hecho mucho daño. Radamel, obviamente con su experiencia, y coordinando la parte ofensiva nuestra, nos ha hablado demasiado de que la defensa debe acompañar la parte del ataque para sumar un poco más de volumen“, afirmó Novoa.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga Colombiana?

Con tan solo un punto de 12 posibles, Millonarios está obligado a ganarle al Deportivo Pereira el jueves 5 de febrero a las 8:00 P.M. en el estadio El Campín, en un partido adelantado de la novena fecha de la Liga Colombiana, si no quiere empezar a complicar aún más la clasificación a los cuadrangulares.

