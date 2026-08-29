Keny Arroyo rompe el silencio y ataca a Beccacece por dejarlo fuera del Mundial: “muy mal…”

Keny Arroyo comentó el verdadero motivo por el cual Beccacece lo dejó fuera de la Copa del mundo.

Keny Arroyo fue la gran figura y ausencia de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. El extremo ecuatoriano ya venía de un gran nivel con Cruzeiro, y ahora el jugador tricolor confiesa por qué Beccacece lo acabó dejando fuera de la Copa del Mundo.

En diálogo con DSports, Keny Arroyo confesó que Beccacece le reveló que lo dejaba fuera de la Copa del Mundo, porque el DT quería llevar a los jugadores del proceso. Esto no le gustó a Arroyo, puesto que, el jugador venía y mantiene ahora mismo un gran nivel.

“Beccacece me dijo que solo llevaría al Mundial a los jugadores del proceso. Lo vi muy mal porque a la selección debes llevar a los que mejor están“, sentenció Arroyo y finalmente se confirmó que el motivo de su ausencia respondió a un tema netamente deportivo.

Para la Copa del Mundo, Beccacece acabó eligiendo a jugadores que venían sin ritmo como Kendry Páez y los llevó al Mundial porque eran parte de ese proceso, del cual salió Arroyo. Al final, esas decisiones del entrenador acabaron saliendo muy caras.

Keny Arroyo es una estrella con Cruzeiro. (Foto: GettyImages)

Ahora se espera que el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, Marcelo Gallardo a falta de confirmación, tenga en cuenta a Arroyo. El extremo ecuatoriano es uno de los mejores jugadores de Brasil con Cruzeiro y una estrella total.

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El gigante de Italia que va por Keny Arroyo

Keny Arroyo tiene nuevo interesado y es que el jugador ecuatoriano se metió en planes de la Roma para un posible fichaje en las siguientes horas. El club italiano es un admirador del ecuatoriano y está explorando hacer una oferta en estas últimas horas del mercado.

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