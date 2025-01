Mientras Emelec sigue en su pretemporada, la directiva debe terminar de solucionar el tema de la continuidad o salida del entrenador Leonel Álvarez para el 2025. Ahora se conoce que el colombiano ha puesto una condición para también aceptar terminar el vínculo.

Según medios guayaquileños, Leonel Álvarez habría puesto como exigencia para salir de Emelec que le paguen todo el valor de la indemnización. Se conoce que son 600 mil dólares lo que el club azul deberá abonar al DT.

Hubo acercamientos de parte de la directiva para negociar un valor menor pero el DT se puso firme en no aceptar menos de lo que estipulaba el contrato vigente hasta el próximo año.

En lo deportivo, se conoce que muchos jugadores querían la salida de Álvarez como requisito para firmar sus renovaciones en el plantel. En caso de que se de, las opciones para el puesto de DT son Jorge Célico y Óscar Bagui.

ver también Allen Obando dejaría Barcelona por otro club de LigaPro

Jorge Célico fue entrenador de U. Católica este 2024.

ver también La cifra que pondría Manchester City para fichar a Moisés Caicedo

Las molestias de Leonel Álvarez en Emelec

Leonel Álvarez no ha tenido un inicio tranquilo en Emelec 2025 y es que en su gira de pretemporada tendrán amistosos no programados y firmaron renovaciones sin el ok del cuerpo técnico pero sin duda el revés mayor fue que el DT pidió refuerzos y se quedaron sin poder contratar por sanción FIFA por otro año.

Publicidad