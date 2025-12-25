James Rodríguez cierra el 2025 con insólito valor de mercado

James Rodríguez pasará las festividades sin tener equipo, y aunque hay varios clubes que lo pelean, el volante colombiano vio un cambio en su valor de mercado. El costo del ex Real Madrid bajó totalmente en comparación a sus mejores épocas.

Según la plataforma especializada TransferMarkt, James Rodríguez cierra el 2025 con apenas un precio de 2.5 millones de dólares. Esto representa una diferencia abismal de lo que costaba por ejemplo hace diez años, cuando el Madrid lo fichó por 75 millones de euros.

Pese al valor que refleja el portal, equipos como Pumas de la UNAM y Sao Paulo de Brasil están dispuestos a pagarle más de 5 millones de dólares al año en salario y una prima cercana a los 2 millones de dólares.

James Rodríguez dejó el Club León de México hace meses y solo ha tenido regularidad en la Selección Colombia para los amistosos internacionales donde otra vez fue titular.

A día de hoy, es el club Paulista es el que está más cerca de fichar al ex Everton, Bayern Múnich, Rayo Vallecano entre otros. Los brasileños ya lo tuvieron en la temporada 2023.

Los equipos interesados en James Rodríguez

James Rodríguez se metió en planes de equipos como Real Sociedad y Valencia para un posible regreso a Europa. Mientras que, en México también el jugador colombiano se metió en planes de PUMAS, que sería uno de los más cercanos a ficharlo.

James Rodríguez – Sao Paulo.

