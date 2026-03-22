La contundente decisión del Arsenal con Piero Hincapié tras perder contra el Manchester City

El Arsenal no pudo ganar la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y pierde el sueño del cuadrúple esta temporada. Uno de los señalados fue Piero Hincapié y se conoce la reacción del club inglés luego de un mal partido del ecuatoriano.

El ecuatoriano erró unas opciones claras para empatar, así mismo ya desde el minuto 15′ se condicionó con una falta a Matehus Nunes. Los dos goles vinieron desde su banda y fue superado por Semenyo con mucha ventaja.

Los hinchas en redes sociales lo criticaron, señalando que la falta fue infantil y que su reacción ante Semenyo fue insuficiente. “El jugador del City hizo lo que quiso contra Hincapié”, escribió uno.

Piero Hincapié fue titular como lateral zurdo pero esta vez no pudo realizar un gran encuentro, en mayor medida por su tarjeta amarilla. Las críticas de los hinchas no harán que cambie el plan de los ‘gunners’ con el seleccionado ecuatoriano.

Como sea, Arsenal al final de temporada pagará los 52 millones de euros fijados en el contrato entre los ingleses y el Bayer Leverkusen. Mikel Arteta lo seguirá poniendo de titular salvo alguna sorpresa.

El sueldo que ganaría Piero Hincapié en Arsenal

Como jugador de Arsenal, Piero Hincapié llegaría a cobrar más de 7 millones cuando se haga efectiva su compra. El defensa y ex Independiente del Valle, pasará a ser uno de los mejores pagados del club de Londres. Es el primer ecuatoriano en jugar con Arsenal.

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ver también Manchester City le ganó la Copa de la Liga a Piero Hincapié y ahora va por un ecuatoriano

Piero Hincapié final Carabao Cup. Foto: Getty

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En resumen

Piero Hincapié perdió la final de la Copa de la Liga con el Arsenal ante Manchester City.

perdió la final de la con el ante Manchester City. El club inglés pagará 52 millones de euros al Bayer Leverkusen por el traspaso del ecuatoriano.

al por el traspaso del ecuatoriano. El defensa percibirá un sueldo superior a 7 millones de euros al hacerse efectiva su compra.

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