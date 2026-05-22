Guardiola rechazó una propuesta de 90 millones de dólares a horas de dejar Manchester City

Poco a poco se prepara un homenaje en Manchester City al mejor DT de su historia. Guardiola ya rechaza ofrecimientos para seguir dirigiendo.

Se viene una jornada de la Premier League marcada por la salida de Pep Guardiola. Salvo giro de 180°, el Manchester City cambiará de entrenador por primera vez en 10 años. No son pocos los interesados en quedarse con los servicios del mejor estratega de la era moderna del fútbol europeo. El ex de Barcelona y Bayern Múnich rechaza esta propuesta de 90 millones de dólares.

La información llega desde Cataluña y el Diario Sport. Se habla de Arabia Saudita como el destino más interesado en quedarse con Guardiola para cuando este abandone el Manchester City. Se publicó a lo largo de las últimas horas que el catalán habría recibido una propuesta de la liga de 90 millones de dólares para dirigir en el campeonato recientemente ganado por Cristiano Ronaldo. Pep ya la habría desestimado.

Todo ello porque Guardiola tendría como prioridad tomarse un año sabático. El cansancio de los últimos años y el deseo de retomar fuerzas tras reconstruir por enésima vez al Manchester City son la clave detrás de esto. Se le ha relacionado con diferentes destinos a lo largo de todo el planeta, pero de momento nada cambiará una hoja de ruta donde para Pep lo más importante será desconectar de cara al futuro.

Pero ojo que no solamente se habla del interés de Arabia Saudita. Sport también publica que clubes de la talla de la Juventus de Turín y el AC Milán también esperan ya por el comunicado de despedida de los ciudadanos. Son dos destinos encantados de contar con Guardiola para las próximas temporadas. No podrán ni mucho menos competir económicamente con las cifras que se manejan en Arabia Saudita para intentar seducir al entrenador. Emiratos Árabes Unidos también es nombrado como otro potencial interesado.

Guardiola se tomará año sabático tras dejar Manchester City: GETTY

Hasta la fecha la única propuesta formal que ha recibido Guardiola es la de Arabia Saudita. Desde los clubes italianos apenas se han dado pasos oficiales para intentar seducir al hombre que revolucionó la Premier League desde el año 2016. Se espera que salvo giro de 180° su salida del Manchester City se haga oficial en las próximas horas y que empiece un año sabático más que similar al cual se dio en su marcha del Barcelona en el año 2012.

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Capello no ve a Guardiola dirigiendo a Italia

La crisis del fútbol transalpino ha derivado en que dentro de la federación se plantee la posibilidad de entregarle todo el control a Guardiola. Recordemos que Pep ha dado un paso por el país en equipos como Roma o Brescia. El ex estratega de clubes como Real Madrid o Juventus no ve que sea el paso ideal para recuperar el prestigio perdido desde el año 2006.

“Estamos hablando de un gran entrenador, pero uno que está acostumbrado a decir: ‘Necesito dos mediocampistas’, y los compran… La selección nacional es un trabajo diferente, no trabajas todos los días, y esa es precisamente la dificultad: no eres entrenador, eres seleccionador”, reflexiones de Capello en La Gazzetta dello Sport.

Datos claves

El entrenador Pep Guardiola rechazó una oferta de 90 millones de dólares de Arabia Saudita.

rechazó una oferta de 90 millones de dólares de Arabia Saudita. La información de Diario Sport indica que Guardiola priorizará tomarse un año sabático.

indica que Guardiola priorizará tomarse un año sabático. El extécnico Fabio Capello cuestionó la opción de que Guardiola dirija a la selección de Italia.