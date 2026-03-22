Manchester City es campeón de la Copa de la Liga y ahora va por un ecuatoriano

Manchester City amargó al Arsenal de Piero Hincapié y le ganó la final de la Copa de la Liga, y entre las nuevas novedades también hay otro ecuatoriano como protagonista. Los citizens podrían fichar a un seleccionado nacional bajo ciertas circunstancias.

Según medios ingleses como Team Talk y Daily Mirror, Pep Guardiola decidió dejar el Manchester City al final de la temporada y el candidato principal es Enzo Maresca. El primer fichaje que pidió fue a Moisés Caicedo.

El DT italiano dejó el Chelsea hace meses y ambos coincidieron en el plantel campeón del Mundial de Clubes y de la Conference League. En el Etihad también ven a Caicedo como reemplazo ideal para Rodri.

Esto se da en medio de fuertes rumores de que el propio ecuatoriano estaría pensado en salir del Chelsea tras la falta de garantías del proyecto deportivo. Su salida costaría cerca de 120 millones de euros.

Moisés Caicedo tiene contrato vigente con el Chelsea hasta el 2031, por lo que la decisión la tendrá que tomar el equipo blue. Con esto se enfrían las posibilidades de renovación hasta el 2036.

Los clubes interesados en Moisés Caicedo

Este nuevo valor de mercado de Moisés Caicedo también llega en el contexto de una posible salida de Chelsea. El ecuatoriano estaría afuera si no entran a Champions League y ahora se metió en planes de equipos como Real Madrid, Manchester City y PSG.

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Moisés Caicedo vs. Manchester City. Foto: Getty

En resumen