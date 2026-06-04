Manchester City amenaza con denunciar a Riquelme ¿Cuánto tiene que pagarle a los socios de Real Madrid si no lo ficha?

Erling Haaland era la bomba de Enrique Riquelme en unas elecciones a la presidencia del Real Madrid que arden. El candidato asegura que el delantero del Manchester City jugará para los merengues si sale elegido. Desde Inglaterra responden y no descartan emprender medidas legales contra el empresario. Ojo, porque no descartan que haya cláusula liberatoria.

“Estamos considerando acciones legales por el uso de nuestra imagen de jugador en este contexto”, aseguran desde el Manchester City a Marca tras las palabras de Riquelme. Recordemos que el candidato llegó incluso a poner una camiseta de Erling con el escudo del Real Madrid en televisión nacional. Se trata, entienden en el Reino Unido, de una violación de posibles normas mercantiles al tratarse de un activo con contrato en el Reino Unido.

Desde Manchester descartan cualquier acuerdo entre Riquelme y Haaland. Su entorno también ha asegurado que no hubo contactos hasta la fecha. Eso sí, medios como AS o Cadena SER indican que Erling sí tiene una cláusula liberatoria en su contrato que llegaría a los 150 millones de euros. Una que, aseguran, solo tendría vigencia si se iba Pep Guardiola del club. Su agente, Rafaela Pimienta, afirmaba un par de años atrás que siempre incluye este tipo de acuerdos en todos los contratos de sus jugadores. En el Etihad, en charlas con The Athletic, niegan todo hasta la fecha.

Haaland tiene contrato hasta 2034 y se debe aclarar algo clave en esta lucha contractual. En Inglaterra la Premier League no permite las cláusulas de rescisión en los contratos de los jugadores. Sí se da el visto bueno a apartados de liberación que vayan de la mano con otros objetivos deportivos o comerciales. Es ahí donde en la prensa española se agarran a la salida de Guardiola como una ficha clave en toda la trama.

Riquelme promete el fichaje de Haaland si es presidente: GETTY

Las elecciones a la presidencia del Real Madrid se definen el domingo. Lo harán en la ciudad deportiva de Valdebebas mientras Riquelme ya pone a Haaland y Rodri como sus primeros fichajes. Mientras tanto, desde la candidatura de Florentino Pérez se sitúa a José Mourinho, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries como primeras incorporaciones. Manchester City ya reacciona a una trama Erling Haaland que vuelve a la vida por el Bernabéu.

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¿Cuánto tiene que pagar Riquelme si no ficha a Haaland?

“Si incumplo alguna de mis promesas respecto a estos jugadores (Rodri y Haaland), he firmado una garantía donde, ante cualquier incumplimiento, pagaría el 100% de todas las cuotas de todos los socios de la próxima temporada”, confirmaba Riquelme anoche. Todo esto después de asegurar que su promesa ha sido firmada ante un notario. Si tenemos en cuenta que la cuota social del club llega a un promedio de 106 euros, Riquelme se compromete a un desembolso histórico.

Este tendría que darse si gana las elecciones, claro. Si es presidente desde el lunes y Haaland no llega al Bernabéu, Enrique Riquelme tendrá que poner de su bolsillo entre 11 y 12.5 millones para cubrir las cuotas de los socios del Real Madrid. Son más de 100.000 estos y decidirán el futuro del club en unas fechas.

Datos claves

El candidato Enrique Riquelme prometió fichar a Erling Haaland si gana las elecciones del Real Madrid.

prometió fichar a Erling Haaland si gana las elecciones del Real Madrid. El club Manchester City evalúa emprender acciones legales contra Riquelme por usar la imagen del jugador.

evalúa emprender acciones legales contra Riquelme por usar la imagen del jugador. El delantero Erling Haaland posee una cláusula de liberación estimada en 150 millones de euros.