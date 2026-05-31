Otro gigante de Inglaterra quiere a Piero Hincapié tras la final de Champions

Piero Hincapié tuvo una temporada de crack en el Arsenal de Inglaterra y otro gigante de la Premier League lo quiere para el 2027.

Piero Hincapié cerró una temporada agridulce con el Arsenal, el defensor ecuatoriano ganó la Premier League pero perdió la Champions. Luego de eso, el ecentral se irá al Mundial con la Selección de Ecuador y ya le tocará decidir sobre su futuro.

Desde Inglaterra, medios partidarios del Chelsea señalan que Piero Hincapié es una de las opciones que ha pedido Xabi Alonso para reforzar la defensa. El Arsenal no tendría intención de dejarlo ir, menos a un rival directo.

El DT español lo tuvo ya en el Bayer Leverkusen de Alemania, dónde fueron campeones del triplete doméstico de forma invicta. Cuando Alonso se fue al Real Madrid, también vincularon a Hincapié con su fichaje.

El Arsenal pagará los 53 millones de euros que estipulan en la obligación de compra en su traspaso, luego de eso lo podrán negociar con libertad a otro equipo.

Solo en los últimos quince días, a Piero Hincapié lo han vinculado con el FC Barcelona de España, el Galatasaray de Turquía y ahora el Chelsea de Inglaterra. En el Mundial se perfila para ser titular como central o lateral izquierdo.

El valor de mercado de Piero Hincapié

Piero Hincapié tiene un valor de mercado de 50 millones de euros, el jugador ecuatoriano tiene que ser primero comprado por los ‘Gunners’ y luego se decidirá su futuro. Otro equipo que lo quiere fichar es el Galatasaray que ya estuvo preguntando por él.

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Piero Hincapié es el segundo ecuatoriano en ganar la Premier League. Foto: Getty

En resumen