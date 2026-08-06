La durísima reacción de la prensa de Argentina por el fichaje de Enner Valencia a Boca Juniors

El ecuatoriano Enner Valencia está a nada de ser nuevo refuerzo de Boca Juniors y en la prensa de Argentina no lo ven con buenos ojos.

Enner Valencia está a nada de ser nuevo jugador de Boca Juniors y si las reacciones de algunos hinchas eran algo negativas, la prensa tampoco ve con buenos ojos la llegada del delantero ecuatoriano. Los medios también cuestionan el fichaje en el contexto actual.

ESPN Argentina hizo un recuento de los partidos jugados en las últimas tres temporadas, tanto en Pachuca como en el Inter de Porto Alegre. Los periodistas hicieron hincapié en la cantidad de partidos no disputados por lesión y suplencia además de la falta de goles.

Toti Pasman en DSports cuestionó que Boca fiche más delanteros en una línea que ya tiene a Milton Giménez, Miguel Marentiel, Adam Bareiro y Ángel Romero, más que criticar al ecuatoriano.

En Pase Clave, los periodistas criticaron el momento de Enner Valencia: “Hace tres años era, hoy a sus 36 años que llega libre no, Boca debe haber puesto plata en jerarquía”.

Rodolfo Cingaloni de TyC Sports criticó duramente: “No es mejor que los que están, yo no traigo a un jugador del Pachuca de México, lo vi en el Mundial y no se podía mover”.

Lautaro Del Campo, conocido como La Cobra, también criticó que el fichaje sea “un delantero de 36 años que jugó 20 partidos en México, mientras que Thiago Almada será refuerzo de River por 20 millones de dólares”.

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Davoo Xeneize, otro famoso streamer, dijo que esperará para juzgar a Enner Valencia. “Dicen que es un refuerzo de m….yo voy a esperar, capaz le va bien, es un delantero que me gusta mucho”.

El periodista argentino Rodolfo Cingolani fue contundente a la hora de opinar de la incorporación de Enner Valencia a Boca Juniors. "Los refuerzos tienen que ser mejores que los que tenés en el plantel. Hace 5 años, era sí. Hoy no", manifestó el Gringo en su programa en TyC… pic.twitter.com/19VCXELG2S — Federación Postera (@FedePostera) August 6, 2026

La Cobra le pegó a Riquelme por traer a Enner Valencia y preguntó dónde está la plata de Boca.



Durísimo. pic.twitter.com/F7XEr9Ycr2 — LEO PORTO ⚡️ (@leoporto_CABJ) August 5, 2026

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🎙️🇦🇷 STREAMER ARGENTINO PREFIERE ESPERAR A ENNER VALENCIA



Tras conocerse la llegada de Enner Valencia a Boca Juniors, un reconocido streamer argentino aseguró que no emitirá un juicio anticipado sobre el delantero ecuatoriano. “Lo juzgaré cuando empiece a tener minutos en el… pic.twitter.com/40mrwl3xeu — RugeTV (@RugeTV1) August 5, 2026

"BOCA NO DEBE ACUMULAR JUGADORES QUE NO VA A USAR"



El editorial de @TotiPasman sobre la inminente llegada de Enner Valencia al Xeneize



➡️ Con la incorporación del ecuatoriano, el equipo amplía sus variantes ofensivas: Merentiel, Bareiro, Giménez y Romero.#SeHablaAsíDSPORTS pic.twitter.com/aoF35CINN9 — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) August 5, 2026

🇪🇨 ¿CÓMO FUERON LAS ÚLTIMAS TEMPORADAS DE ENNER VALENCIA?



El experimentado delantero ecuatoriano está cerca de ser refuerzo de Boca Juniors y estos fueron sus números.



▶️ Mirá #ESPNEquipoF en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/COxUq4bmNN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 4, 2026

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🔥🇸🇪 “Enner Valencia era hace tres años, otra vez Boca va a buscar un jugador de 36 años libre. A mi me gustaría que pongan plata en jerarquía, que pueda en un futuro ser revendido, jugar más años en Boca o que llegue en su mejor momento. Prefería a Borja” – Sangre Xeneize https://t.co/1ZcsiqzGSf pic.twitter.com/7YD0mMwWmz — PaseClave (@paseclave__) August 5, 2026

En resumen