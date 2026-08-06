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Enner Valencia

La durísima reacción de la prensa de Argentina por el fichaje de Enner Valencia a Boca Juniors

El ecuatoriano Enner Valencia está a nada de ser nuevo refuerzo de Boca Juniors y en la prensa de Argentina no lo ven con buenos ojos.

La durísima reacción de la prensa de Argentina por el fichaje de Enner Valencia a Boca Juniors
La durísima reacción de la prensa de Argentina por el fichaje de Enner Valencia a Boca Juniors

Enner Valencia está a nada de ser nuevo jugador de Boca Juniors y si las reacciones de algunos hinchas eran algo negativas, la prensa tampoco ve con buenos ojos la llegada del delantero ecuatoriano. Los medios también cuestionan el fichaje en el contexto actual.

ESPN Argentina hizo un recuento de los partidos jugados en las últimas tres temporadas, tanto en Pachuca como en el Inter de Porto Alegre. Los periodistas hicieron hincapié en la cantidad de partidos no disputados por lesión y suplencia además de la falta de goles.

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Toti Pasman en DSports cuestionó que Boca fiche más delanteros en una línea que ya tiene a Milton Giménez, Miguel Marentiel, Adam Bareiro y Ángel Romero, más que criticar al ecuatoriano.

En Pase Clave, los periodistas criticaron el momento de Enner Valencia: “Hace tres años era, hoy a sus 36 años que llega libre no, Boca debe haber puesto plata en jerarquía”.

Rodolfo Cingaloni de TyC Sports criticó duramente: “No es mejor que los que están, yo no traigo a un jugador del Pachuca de México, lo vi en el Mundial y no se podía mover”.

Lautaro Del Campo, conocido como La Cobra, también criticó que el fichaje sea “un delantero de 36 años que jugó 20 partidos en México, mientras que Thiago Almada será refuerzo de River por 20 millones de dólares”.

Davoo Xeneize, otro famoso streamer, dijo que esperará para juzgar a Enner Valencia. “Dicen que es un refuerzo de m….yo voy a esperar, capaz le va bien, es un delantero que me gusta mucho”.

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En resumen

  • Enner Valencia es blanco de fuertes críticas por parte de la prensa deportiva de Argentina ante su inminente fichaje por Boca Juniors.
  • Reconocidos periodistas y medios de comunicación cuestionaron su edad, su historial reciente de lesiones y la necesidad real del club ‘xeneize’ de sumar otro delantero a su plantel.
  • Mientras gran parte del entorno mediático lanzó durísimos comentarios contra la dirigencia por la contratación, ciertos creadores de contenido optaron por la cautela y esperan evaluar su rendimiento en la cancha.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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