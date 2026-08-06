Piden que Liga de Quito también sea eliminado de Copa Ecuador por alineación indebida

Aseguran que Liga de Quito también habría incurrido a alineación indebida en su partido de Copa Ecuador y piden eliminación.

Barcelona SC está a la expectativa de conocer si será eliminado o no de la Copa Ecuador por alineación indebida de Erick Mendoza, pero ahora aseguran que otro grande habría incurrido en la misma infracción. Hinchas piden que Liga de Quito también sea sancionado por lo mismo.

¿De dónde viene el reclamo? En la victoria de Liga de Quito contra Leones del Norte, los ‘albos’ tenían en el banco de suplentes a Frangoy Zambrano. El volante jugó con Liga de Loja ya la ronda anterior.

En la goleada pasada, Liga de Quito no alineó a Zambrano ni le dio minutos, lo que podría ser un matiz importante, sin embargo muchos apuntan a que su convocatoria ya es sujeta a sanción.

Por ahora dependerá de la FEF analizar si Mendoza y Zambrano son motivos de sanción, lo que en teoría tendría como consecuencia la eliminación de ambos equipos del certamen.

La FEF también podría recurrir a una sanción económica, ya que para muchos, el torneo perdería más legitimidad si dos de sus clasificados a cuartos de final quedan eliminados por este error.

¿Qué dice el reglamento de la Copa Ecuador?

El reglamento sostiene que un jugador no puede disputar una misma fase con dos equipos distintos, el punto clave es que FEF en su reglamento considera los 16vos de final hasta las semfinales como una misma segunda fase.

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En resumen