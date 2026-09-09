Enner Valencia no dudo y tuvo un importante gesto con un hincha de Boca Juniors, tras el partido de Copa Sudamericana.

Enner Valencia volvió a ser cuestionado por los hinchas de Boca Juniors en la Copa Sudamericana, sin embargo, el jugador ecuatoriano tuvo un importante gesto con un hincha. Ya a la salida del partido, el ecuatoriano le dio un regalo a un aficionado.

Las cámaras captaron como Enner Valencia hizo feliz a un hincha con un importante gesto y le acabó dando la pantaloneta de su uniforme. Fue un hecho totalmente insólito y es que seguramente el ecuatoriano ya no tenía la camiseta para regalarle.

Enner no la pasa bien en Boca y es que aunque el ecuatoriano sea uno de los grandes fichajes del equipo ‘Xeneize’ en esta temporada. El delantero todavía no ha marcado ni un solo gol y sus actuaciones le ganan cuestionamientos fecha tras fecha.

En el partido de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, Enner Valencia se equivocó en un comienzo y acabó haciendo una insólita falta que le costó una tarjeta amarilla. El estado físico del jugador ecuatoriano sigue sin ser el esperado para su gran trayectoria.

Se espera que en la próxima semana en el partido contra Central Córdoba el, 11 de septiembre de 2026, Enner Valencia tenga minutos en la cancha y vuelva a ser titular. El jugador ecuatoriano ya jugó 90 minutos por primera vez el pasado fin de semana.

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Los números de Enner Valencia con Boca

Con la camiseta de Boca Juniors, Enner Valencia apenas ha jugado un total de 199′ minutos en 6 partidos. El ecuatoriano no ha marcado goles ni ha dado asistencias. Su nivel físico sigue causando críticas por lo lento que se muestra en diferentes jugadas.

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