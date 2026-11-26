Jhegson Méndez se fue expulsado en el partido entre Barcelona e Independiente del Valle y le puede caer una fuerte sanción.

Si hay una imagen que dejó el Barcelona SC vs. Independiente del Valle fue la salida de Jhegson Méndez tras su expulsión. El volante ecuatoriano salió con roces contra la hinchada de local y le podría caer una dura sanción.

El volante del bicampeón ecuatoriano salió haciendo gesto de robo con las manos y gritando “ladrones” a los hinchas. Esto fue captado claramente por las cámaras en el escenario deportivo.

Por su tarjeta roja, recibirá al menos dos tarjetas de suspensión, aunque claro tras los cruces con los hinchas si es que constan en los informes arbitrales, podría aumentar su sanción.

El artículo 180 del reglamento estipula que un jugador que insulte, provoque, incite a la violencia al público recibirá seis partidos de sanción. Todo dependerá de la Comisión independiente de LigaPro.

Dependiendo de la gravedad con la que el Comité Disciplinario califique los gestos de “robo” y los insultos hacia las tribunas, se podría ajustar el Artículo 8 del Código Disciplinario, lo que podría ser sujeto a una sanción de meses.

Barcelona SC y su postura ante los dichos de Jhegson Méndez

Barcelona SC tomará medidas y según la prensa, presentará un reclamo formal contra Independiente del Valle y el jugador, solicitando su suspensión.

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