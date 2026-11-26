Enner Valencia viene de hacer historia con los colores de Boca Juniors y ser importante para ser campeones de la Tabla Anual y eliminar a Racing en la Copa Argentina. Sin embargo, el delantero ecuatoriano nunca tuvo asegurado su lugar en el once titular y ahora se complica un poco más.

Ya Enner Valencia no tuvo minutos ante Independiente Rivadavia en los 8vos de final del torneo clausura, pero eso respondió netamente al regreso de Adam Bareiro, quien se recuperó de una larga lesión y el entrenador Arruabarrena lo volvió a tomar en cuenta.

Este sería el nuevo “problema” para Enner Valencia y es que en este momento decisivo de la temporada, Boca ya tiene a 3 delanteros centros para jugar en una misma posición. Si Merentiel es el titular fijo todo pasaría a ser duda para el recambio entre Enner Valencia y Adam Bareiro.

Enner ha mostrado ser mucho más importante desde los goles que desde el juego. El delantero ecuatoriano lleva 4 goles muy importantes, pero a nivel de juego siempre se ha mostrado algo lento y desconectado de la idea que tiene Boca.

Enner Valencia fue suplente en Boca. (Foto: GettyImages)

Ahora bien también se tiene que recordar que Enner Valencia llegó a Boca sin una “pretemporada” como la que tuvo el resto del plantel y con varias semanas de para tras el Mundial. De ahí que, su rendimiento como tal se debería juzgar apenas en 2027, ya trabajando normalmente en Boca.

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¿Cuándo vuelve a jugar Boca Juniors y qué canal pasa el partido?

El próximo partido de Boca Juniors será contra Gimnasia y Esgrima de La Plata el siguiente domingo, 29 de noviembre de 2026. Este encuentro por los cuartos de final del torneo clausura de Argentina se podrá ver por el Plan Premium de Disney+. Se espera que Enner Valencia sea nuevamente suplente.

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