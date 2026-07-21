¿La FEF va por Álex Aguinaga? La decisión final sobre tener un DT ecuatoriano

Tras el fracaso de Ecuador en el Mundial 2026, la FEF tomó una decisión respecto a la posibilidad de tener un DT ecuatoriano.

Álex Aguinaga es el DT ecuatoriano que más viene sonando para llegar a la Selección de Ecuador tras el fracaso en el Mundial 2026. Sin embargo, el DT ecuatoriano tendría muy pocas chances de vestir estos colores para el siguiente ciclo.

De acuerdo a la revelación de Mr. OFFSIDER, la Selección de Ecuador no piensa en un DT ecuatoriano para comenzar este nuevo ciclo. Es una total sorpresa, puesto que, gran parte de la hinchada pedía que ya un DT tricolor dirija al equipo nacional.

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, también había revelado que su intención es encontrar un DT que dé el salto de calidad, pero para eso no verá “la cédula o el pasaporte” como comentó hace poco el directivo.

Aguinaga viene sonando desde hace varias temporadas para llegar a la Selección de Ecuador, pero primero fue Gustavo Alfaro el que le ganó el puesto y posteriormente el que le quitó el lugar fue Félix Sánchez y Sebastián Beccacece, que fueron elegidos antes el que 10.

Aguinaga es una de las grandes leyendas de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Se especuló con un gran cuerpo técnico de puras leyendas ecuatorianas como Aguinaga, Antonio Valencia, Segundo Castillo y Édison Méndez, pero al día de hoy es casi imposible que se dé algo de este tipo. Por lo cual, nuevamente la FEF apostaría por un DT extranjero.

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Álex Aguinaga rechazó a otros dos equipos para ser su DT

Por otro lado, también se reportó que Aguinaga rechazó a otros equipos hace pocas semanas. El DT supuestamente entró en planes de Selecciones como las de Bolivia y Colombia, pero les dijo que no, esto aparentemente esperando a la Selección de Ecuador.

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