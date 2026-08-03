¡Última hora! Se definió el equipo donde jugará Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán viene sonando para varios clubes en este mercado de fichajes, pero el tema finalmente parece que ya tiene una resolución. El lateral ecuatoriano estuvo en planes de volver a la Premier League, mientras en AC Milan no estaban “contentos” con su nivel.

No obstante, de acuerdo a la información de La Gazzetta, el jugador ecuatoriano le dio la vuelta a este mal momento y fue su mismo entrenador, Rúben Amorim el que le dio la oportunidad. El ecuatoriano se quedará en AC Milan para jugar esta temporada.

Pervis es uno de los mejores jugadores de la Selección de Ecuador, pero su primer año en AC Milan fue muy malo y eso le pasó factura en el Mundial y ahora estuvo cerca de costarle su puesto en el equipo italiano. Por lo cual, ahora sale una nueva oportunidad en el horizonte.

Amorim quiere contar con Pervis Estupiñán y el ecuatoriano deberá responder en estos días de pretemporada y en los entrenamientos. Además, ahora mismo la eventual negociación con Aston Villa está terminada y el futbolista ecuatoriano ya no se moverá.

Pervis no fue importante en el Mundial. (Foto: GettyImages)

AC Milan buscará en esta temporada volver a pelear por el título y también regresar a la Champions League, después de que en el último año acabaron perdiendo esa clasificación a final de la temporada. Este año terminarán jugando la Europa League.

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Los números de Pervis Estupiñán en su primer año

Pervis Estupiñán en su primer año con AC Milan apenas jugó un total de 22 partidos entre todas las competencias. Marcando 1 gol y dando 1 asistencia en poco más de 1.300 minutos. El club también lo tiene contratado hasta 2030, ahora mismo tiene 28 años de edad.

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