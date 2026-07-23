Sorpresa en Europa por el equipo que se quedaría con Pervis Estupiñán

Pervis Estupiñán es otro de los ecuatorianos que tiene su futuro sin definir y ahora habría un giro de eventos en su nuevo club.

Pervis Estupiñán es otro de los ecuatorianos que tiene que definir su futuro profesional para la siguiente temporada en Europa. La semana estuvo llena de rumores y ahora desde Italia dan sorpresivas noticias.

Según medios deportivos, Rubén Amorim frenó la salida de Pervis Estupiñán y quiere esperar para verlo en la pretemporada. Con esto, el lateral pasó de ser salida segura a tener chances de ser renovado.

Periodistas de la talla de Fabrizio Romando daban como casi cerrada su vuelta a la Premier League nuevamente, el Aston Villa habría ofertado los 14 millones de euros que pide el gigante de Italia.

La decisión del entrenador portugués no es una locura, ya que lo que afectó el rendimiento y continuidad del seleccionado de Ecuador fueron las constantes lesiones musculares.

Pervis Estupiñán tuvo un paso más que positivo en Inglaterra, cuando llegó al Brighton se consolidó rápidamente y en dos temporadas fue considerado como de los mejores laterales del torneo.

Los números de Pervis Estupiñán en AC Milan

Con la camiseta de AC Milan entre todas las competencias el jugador estuvo en 22 partidos. Sumó en cancha cerca de 1.300 minutos, pero solo pudo marcar 1 gol y dar 1 asistencia, números muy bajos para un lateral que venía siendo figura en la Premier.

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Pervis Estupiñán fue parte de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026.

En resumen