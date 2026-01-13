La fortuna que ganará Liga de Quito por la venta de Bryan Ramírez

Liga de Quito no contará más con Bryan Ramírez, el lateral y extremo será vendido al FC Cincinatti y revelan detalles de la operación. Los ‘albos’ ganarán millones y encima mantendrán un porcentaje del futbolista.

Según el periodista Óscar Portilla, Liga de Quito venderá el 60% del pase del jugador en 3 millones de dólares. Es decir, el club se queda con casi la mitad del pase en caso de una futura venta.

El club de Estados Unidos fueron los que más presionaron para el fichaje, ganando la pulsada a ofertas del Flamengo de Brasil y Talleres de Argentina. Estos clubes no habrían aceptado resignar un porcentaje del pase en caso de una futura venta.

El comunicador señaló que en caso de objetivos cumplidos, Liga de Quito podría cobrar un millón más por el futbolista. Este año Ramírez fue el mejor jugador de Liga y destacado de LigaPro.

Ramírez también tuvo su convocatoria a la Selección de Ecuador aunque no tuvo minutos con la ‘Tri’. A sus 23 años podría tener su primer salto al fútbol del exterior en el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

