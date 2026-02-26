La fortuna que ganó Barcelona tras eliminar a Argentinos Juniors de la Libertadores

Barcelona está en la siguiente ronda de la Copa Libertadores, tras eliminar a Argentinos Juniors en la fase 2 del torneo continental. Los ‘toreros’ además se embolsaron una fuertísima suma como premio CONMEBOL.

Barcelona SC ganó 500 mil dólares por avanzar a la fase 3 del torneo, los ‘toreros’ siguen enfocados en meterse en fase de grupos para ganar 3 millones. Además, con esto incluso cayendo eliminados ante Botafogo irán a Copa Sudamericana 2026.

Los amarillos ya habían sumado más de 200 mil dólares por jugar esta instancia deportiva. El siguiente rival será Botafogo de Brasil, quiénes clasificaron tras vencer por la mínima en el global vs. Nacional de Potosí.

Liga de Quito e Independiente del Valle ya están en fase de grupos de Copa Libertadores y tienen asegurado 3 millones de dólares. En caso de ganar contra Botafogo, los ‘toreros’ ganarían 750 mil dólares.

La cifra viene bien a un Barcelona que este año cortó su presupuesto para aliviar el déficit pero aún así poder competir LigaPro, Copa Ecuador y seguir en carrera en Libertadores.

Los refuerzos de Barcelona SC para el 2026

Sergio Núñez, Javier Báez, Tomás Martínez, Jordan Medina, Jonnathan Mina, Jonathan Perlaza, Milton Céliz, Matías Lugo, Héctor Villalba, Carlos Medina, Darío Benedetto y José Gabriel Cevallos son los refuerzos confirmados para Barcelona 2026.

