Piero Hincapié elige su equipo de LigaPro ¿fichaje para un futuro?

Con apenas 24 años, Piero Hincapié tiene aún una larga carrera en el exterior sin embargo en LigaPro algunos ya sueñan con ver al defensor del Arsenal en un equipo del país en un futuro. Sus recientes declaraciones en canales oficiales encendieron la esperanza.

En un video oficial del Arsenal, Piero Hincapié contó que su primer equipo fue Barcelona, una academia de su natal Esmeraldas. Lo que generó que los hinchas amarillos lo pidan como refuerzo antes del retiro.

Pese al deseo de Barcelona y sus hinchas, por ahora el que ganaría la pulsada sería Emelec. Piero Hincapié en el 2024 contó en El Canal del Fútbol que es hincha de Emelec.

No es la primera vez que ponen a los cracks de la Selección de Ecuador en los grandes de LigaPro. Moisés Caicedo declaró que no cierra la puerta a jugar en Liga de Quito, club del cuál es hincha.

Felipe Caicedo, campeón en Italia y con larga carrera en Europa, fue otro de los ejemplos de que antes del retiro están dispuestos a jugar en sus clubes de la infancia, en este caso Barcelona.

Contrato del Arsenal con Piero Hincapié

Arsenal compró a Piero Hincapié al Bayer Leverkusen por 53 millones de euros, aunque el pago se dará recién a final de esta temporada. Había una posibilidad de que sea cedido si no cumplía rendimientos.

