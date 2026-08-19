Pasó por Liga de Quito y fue un entrenador campeón y ahora podría llegar a la Selección de Ecuador.

La Selección de Ecuador todavía no encuentra un nuevo técnico y ahora suenan con mucha más fuerza un ex DT de Liga de Quito, como Luis Zubeldía. ‘La Tri’ va en serio por un candidato que le pueda dar un “salto de calidad” y ven al argentino como esa opción.

Zubeldía conoce muy bien el fútbol ecuatoriano, puesto que, el DT dirigió a dos equipos en el país como Liga de Quito y Barcelona SC, por lo cual, es un fuerte candidato. Además, su actualidad, aunque desde los resultados no es la mejor, sigue mostrándolo como un gran DT.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría a Zubeldía como una de las principales opciones para llegar a ‘La Tri’ porque ahora mismo no hay acuerdo con Marcelo Gallardo. Además, el ‘Príncipe’ también quedó libre en el mercador tras terminar su acuerdo con Fluminense.

Ahora mismo Zubeldía está libre en el mercado de fichajes y con fuertes opciones de regresar al país, no obstante, el tema económico también sería una conversación a tomar en cuenta. Debido a que, en Brasil, el DT estaba ganando entre 2 y 3 millones al año.

Luis Zubeldía fue despedido de Sao Paulo. (Foto: GettyImages)

Tras su salida de Liga de Quito a Zubeldía no es que le ha ido muy bien, el DT se fue a Sao Paulo y tuvo malos resultados, luego se marchó a dirigir Fluminense y fue más de lo mismo para el DT. La hinchada del Flu llegó a pedir su salida banderas en el estadio.

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El sueldo que Luis Zubeldía podría ganar en Ecuador

Como entrenador de la Selección de Ecuador, Zubeldía podría ganar más de 3 millones al año y sería más “barato” que Marcelo Gallardo. Ese es otro motivo que pone al DT como un firme candidato para asumir ‘La Tri’ en las próximas semanas.

Los entrenadores que suenan para Ecuador

De momento, para llegar a la Selección de Ecuador suenan entrenadores como:

Marcelo Gallardo

Luis Zubeldía

Domenec Torrent

Encuesta¿Es Zubeldía el mejor entrenador para la Selección de Ecuador? ¿Es Zubeldía el mejor entrenador para la Selección de Ecuador? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Luis Zubeldía es candidato para dirigir la Selección de Ecuador tras dejar Fluminense.

es candidato para dirigir la tras dejar Fluminense. 3 millones de dólares al año podría cobrar el entrenador argentino Luis Zubeldía .

al año podría cobrar el entrenador argentino . Marcelo Gallardo y Domenec Torrent también suenan para asumir el banquillo de ‘La Tri’.