Los dos protagonistas más criticados de Ecuador dejaron una nueva imagen que acabó indignando aún más a los hinchas.

Si hay dos grandes criticados en la Selección de Ecuador después del fracaso contra Curazao son Enner Valencia y Sebastián Beccacece. El delantero de ‘La Tri’ falló varias ocasiones en ese partido, mientras que el DT ya es muy resistido por casi todo el país.

No obstante, pese a este duro clima adverso, ambos protagonistas todavía pudieron hacer enojar más a los hinchas. Ambos se mostraron muy sonrientes en la previa del entrenamiento de la jornada al partido contra Alemania. Esa imagen enojó más a los hinchas.

Los hinchas se enojaron por esta actitud de Beccacece y Enner Valencia, así como también ha llegado la molestia por otros jugadores como Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, entre otros. La verdad es que ningún jugador “se salva” tras este pésimo Mundial.

El ambiente está tan “caliente” entre todas las partes, que incluso la familia de Sebastián Beccacece tuvo que salir a defenderlo en las gradas. El entrenador era muy insultado por los hinchas, cuando los familiares tuvieron que intervenir a decir que “no sabían de fútbol”.

La imagen que molestó a los hinchas. (Captura de pantalla: @sambaalvadoc)

No es la primera vez que la imagen de los jugadores molesta a los hinchas tras un partido en el Mundial 2026, ya después de perder contra Costa de Marfil, el grupo de jugadores no decidió hablar con la prensa. Ahora estas sonrisas son otro motivo para el enojo de los aficionados.

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¿Cuándo vuelve a jugar Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Alemania el próximo jueves, 25 de junio de 2026. ‘La Tri’ se jugará su lugar en el Mundial 2026 desde las 15H00 (EC) en el cierre de la zona de grupos.

La tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026:

País Puntos Gol Diferencia 1) Suecia 3 0 2) Escocia 3 0 3) Paraguay 3 -2 4) Cabo Verde 2 0 5) Bélgica 2 0 6) Portugal 1 0 7) Chequia 1 -1 8) Ecuador 1 -1

Ecuador está al límite en esta tabla de posiciones y fácilmente podría ya comenzar su partido contra Alemania eliminado del Mundial 2026, al salir de los mejores 8 en esta tabla.

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En síntesis: