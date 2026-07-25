Última hora: Tras su gran Mundial 2026, Pedro Vite seguirá su carrera en este club

Vite fue el mejor jugador de Ecuador en el Mundial 2026 y varios equipos de la Premier League lo estaban siguiendo.

Pedro Vite fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en el Mundial 2026 y eso hizo que varios equipos de Europa lo estén siguiendo. El volante ecuatoriano tiene contrato con Pumas, y los mexicanos estaban dispuestos a venderlo, pero ahora todo cambió.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, Pumas decidió no vender al jugador ecuatoriano en este mercado de fichajes. Es una sorpresa total para todos los hinchas tricolores que esperaban ver al ecuatoriano dar el salto a grandes clubes.

La postura de Pumas llega porque el club no ha recibido ninguna oferta formal por el ecuatoriano, todo se ha quedado en interés. Entonces, son optimistas por retenerlo. El tricolor tendrá que competir en este semestre y luego esperar por un cambio en enero de 2027.

Vite es uno de los jugadores con mayor talento y proyección de Ecuador para los siguientes años. En el Mundial 2026, su rendimiento fue muy superior incluso a lo que se esperaba de Moisés Caicedo, capitán y uno de los jugadores más representativos del actual Chelsea.

Pedro Vite es uno de los mejores jugadores de Pumas. (Foto: GettyImages)

Pumas también viene de ser subcampeón del torneo clausura, por lo cual, el equipo de la UNAM apunta por un gigante logro en este semestre y volver a lo más alto del fútbol local. Para eso, el club quiere contar con Pedro Vite en el siguiente semestre.

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Los números de Pedro Vite en el Mundial 2026

En el Mundial 2026 defendiendo los colores de la Selección de Ecuador, Pedro Vite acabó jugando un total de 360 minutos entre todas las instancias. Dio una asistencia en el torneo y fue clave en todo el progreso de la Selección en el Mundial 2026.

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