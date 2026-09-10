La Selección de Ecuador aún no tiene DT pero ya revelan un nuevo titular

La Selección de Ecuador aún no tiene definido a su nuevo entrenador, aún asÍ ya revelan un nuevo titular en el nuevo proceso.

La Selección de Ecuador todavía no ha confirmado al próximo entrenador de la Tri, aún así ya empieza a prepara el nuevo proceso de Eliminatorias. Entre las novedades está en un nuevo titular, casi seguro para los próximos cuatro años.

Gonzalo Valle aparece como el principal candidato para convertirse en el nuevo arquero titular de Ecuador luego de la salida de Hernán Galíndez, quién fue durante los últimos años una de las principales opciones para defender el arco ecuatoriano y fue figura en los últimos mundiales.

El arquero de Liga de Quito ya ha formado parte de convocatorias de Ecuador y cuenta con experiencia internacional. Su crecimiento durante los últimos años lo coloca entre las principales opciones para ocupar el puesto.

De confirmarse, Gonzalo Valle sería el encargado de iniciar el recambio en el arco de la Selección de Ecuador, tomando el lugar que dejó Galíndez. El nuevo entrenador tendrá la última palabra sobre la titularidad, pero el guardameta parte con ventaja para convertirse en una de las caras de la Tri en el próximo proceso.

Así mismo, se espera que independientemente del nuevo entrenador, jugadores como Moisés Caicedo, William Pacho, Piero Hincapié entre otros como titulares en el once.

El sueldo de Marcelo Gallardo en la Selección de Ecuador

Como DT de la Selección de Ecuador, según ha trascendido, Marcelo Gallardo ganará un salario cercano a los 3.5 millones por año. Su contrato con la Selección nacional es de 4 años, por lo cual, avisan que ganaría cerca de 14 millones en los 4 años.

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Gonzalo Valle – Selección de Ecuador.

En resumen