La Selección Colombia perdió casi una cuarta parte de su valoración tras el Mundial 2026

Los promedios de costo por jugador convocado por Néstor Lorenzo, más que bajos en comparación al Mundial 2026.

La Selección Colombia se alista para una Fecha FIFA donde México, Perú y Paraguay definirán el inicio de un nuevo ciclo en el equipo de Néstor Lorenzo. Los cafeteros son una de las muchas selecciones que han mutado tras el Mundial. Los datos hablan de un plantel que perdió casi una cuarta parte de su valoración tras el verano en Norteamérica. Cambio de era total.

Durante el Mundial 2026 y uniendo el valor de mercado de los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo, cada uno de sus convocados tenía una cotización cercana a los 13 millones de euros. Colombia se encontraba en el top 5 de los 48 participantes, algo que ha cambiado de sobremanera si tenemos en cuenta la lista para los amistosos ante México, Perú y Paraguay.

Tras los cambios en la lista, cada jugador de los convocados por Lorenzo tiene una cotización promedio de 9 millones de euros. Es perder casi una cuarta parte y, si bien el dinero no compra facilidad en este juego, explica el momento de una Selección Colombia que ahora mismo vive momentos de cambio en todos los sentidos.

La ausencia de grandes nombres afecta, claro. David Ospina, Yerry Mina, Willer Ditta, Santiago Arias, Johan Mojica, Déiver Machado, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Jhon Córdoba, Juan Camilo Hernández y Luis Díaz fueron parte de la lista del Mundial y no repiten en esta. Algunos por final de ciclo, otros por decisión técnica y otros, como el Guajiro, por cuestiones físicas. Colombia vive recambio en todos los sentidos.

Las ausencias de James o Luis Díaz afectaron a cotizacion de Colombia: GETTY

La nueva lista, con debutantes en la convocatoria como Roger Caicedo, Matías Orozco, Daniel Arcila, Samuel Velásquez, Camilo Durán y Juan Manuel Rengifo, sería la número 30 entre las 48 que jugaron el Mundial. Se vienen meses de paciencia, de buscar un nuevo líder en la medular y hasta de encontrar líderes. Colombia no vivía una devaluación de estas dimensiones desde el final de Sudáfrica 2010, donde llegó la camada de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado o Santiago Arias.

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Lorenzo, consciente de la renovación

“En principio, cada microciclo que es una continuación del proceso hay transición y recambio que creemos necesarios y por eso hemos decidido darle descanso a muchos deportistas que hacen parte de la Selección, pero que están viviendo ciertas situaciones en sus equipos”, comentaba el argentino en la rueda de prensa previa al viaje a USA. Asume que se vienen meses de pruebas y ensayos en todas las líneas.

El hecho de seguir el trabajo de las categorías menores es vital para entender una lista con muchos estrenos: “Nos hemos comprometido con el proceso de juveniles y estamos con la Sub 17 y Sub 20 mostrando, no solo en la forma de jugar sino en los talentos que aparecen y espero que se consoliden”.

Datos claves

La Selección Colombia redujo su cotización promedio por jugador de 13 a 9 millones .

redujo su cotización promedio por jugador de . Néstor Lorenzo citó a debutantes como Roger Caicedo , Matías Orozco y Daniel Arcila .

citó a debutantes como , y . Luis Díaz y David Ospina no forman parte de esta convocatoria con Colombia.