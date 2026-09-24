Problemas para Messi en España: Eldense, su nuevo club, embargado por la Justicia

El equipo de la segunda división del país tendrá que hacer frente a pagos inesperados por problemas del pasado. No condiciona la llegada de Messi.

El Eldense sigue esperando por la llegada de Lionel Andrés Messi como nuevo propietario del club de la Segunda División de España. Mientras tanto, la justicia nacional procede con diferentes embargos producto de polémicas del pasado. No afectará la venta del club al argentino ni tampoco sus primeros meses al frente de la entidad.

MARCA desvelaba cómo un juzgado de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de casi el 15.8% del accionariado del Eldense. Todo ello gracias a diferentes movimientos y deudas de la expresidenta Carolina Holguín. Esta se encontraba en deuda con el viejo mandamás del club Pascual Pérez. Todo este entramado llega mientras se termina de concretar la venta del club al futbolista argentino Lionel Andrés Messi.

La justicia hizo principal hincapié en las ventas por parte de la empresa El Flautista del pasado 6 de octubre del año 2025, donde se comercializaron el 100% de las acciones del club por números cercanos a los 6.4 millones de euros. Se entiende que la empresaria colombiana Holguín apenas depositó 5.2 millones del total de la operación. El resto del dinero pendiente se debía abonar en diferentes pagos de cuotas. LaLiga, atenta a todo.

Tras el retraso en estos pagos, Pascual Pérez presentó una demanda de juicio contra Holguín por el impago. La justicia decidió el embargo cautelar de varias acciones de la entidad. La empresaria colombiana no tenía ni residencia fiscal en España ni tampoco otros activos que permitiesen conseguir el pago por medio de otras propiedades.

Holguín, la figura detrás del embargo del Eldense: TW

Todo llega en medio de la venta del club a Messi. No se espera que la operación pueda interrumpirse gracias a esta polémica de último momento. Destacan medios como MARCA o AS que desde el fallo judicial no se han vuelto a tener más datos sobre la transacción con la cual el futbolista del Inter Miami llegará a ejercer como máximo dirigente del nuevo Consejo de Administración del club de Elda.

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