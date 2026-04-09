Ecuador ya tendría confirmado otro amistoso para jugar en el mes de mayo a menos de 15 días para debutar en el Mundial 2026. ‘La Tri’ estaba muy interesado en concretar un partido contra una selección asiática, y ahora se reveló cuál será el rival de esta confederación.

De acuerdo con la revelación de Kevin Suárez, la Selección de Ecuador jugaría el 30 de mayo ante Arabia Saudita en un nuevo amistoso. Este encuentro formará parte de una fecha FIFA a poco del Mundial 2026, donde ‘La Tri’ jugará 2 partidos amistosos. Arabia viene de ser semifinalista en la Copa Árabe, siendo uno de los mejores de esa confederación.

Arabia Saudita está clasificada al Mundial 2026 y es un firme candidato a dar una sorpresa en el torneo. El encuentro se jugaría en Estados Unidos y ya sería con la lista de los jugadores convocados a la Copa del Mundo. Por lo cual, ya no habrá pruebas con Beccacece.

Aparte de Arabia Saudita, la Selección de Ecuador jugará contra Guatemala en el mes de junio. Estos son los dos últimos encuentros de ‘La Tri’ a poco de jugar en la Copa del Mundo. Ecuador también es uno de los grandes candidatos a competir por el Mundial 2026.

Ecuador confirmaría en los siguientes días este partido. (Foto: Captura de pantalla)

En el Mundial 2026, Ecuador no jugará con una selección asiática, sin embargo, esta es una prueba que Beccacece está buscando para afinar otros aspectos de la Selección de Ecuador. El entrenador viene de dos empates contra Marruecos y Países Bajos.

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El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así quedó el calendario de la Selección de Ecuador para jugar en el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Ecuador vs Curazao (20/6)

Alemania vs Ecuador (25/6)

El récord de Ecuador en los amistosos con Beccacece

La Selección de Ecuador no ha perdido en los últimos amistosos con Sebastián Beccacece. El entrenador ha probado diferentes jugadores y esquemas en estos partidos contra diferentes rivales, pero no ha perdido. El balance va así: 5 empates y 1 victoria.

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En síntesis:

La Selección de Ecuador enfrentará a Arabia Saudita el 30 de mayo en Estados Unidos.

enfrentará a el 30 de mayo en Estados Unidos. El equipo dirigido por Beccacece jugará un segundo amistoso contra Guatemala en junio.

jugará un segundo amistoso contra en junio. Ecuador debutará en el Mundial 2026 ante Costa de Marfil el 14 de junio.