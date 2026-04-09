Este jueves 9 de abril de 2026 se reveló que la Selección Colombia estuvo muy cerca de ganarle un “crack” a la Selección de Ecuador ahora que se está jugando el Sudamericano Sub-17. El futbolista tuvo contactos con la Federación Colombiana, pero acabó eligiendo a la Selección de Ecuador.

El jugador que la Selección Colombia estuvo muy cerca de “robarle” a la Selección de Ecuador fue Johan Martínez. El futbolista podía representar a Colombia y la FCF lo estuvo contactando justamente pensando en el Sudamericano Sub-17. El jugador recién acaba de ser vendido al Newcastle.

César Mosquera reveló en redes sociales que Johan Martínez estuvo muy cerca de jugar para Colombia, incluso habría iniciado los trámites para obtener el pasaporte colombiano. Todo esto hace más de 1 año aún cuando no era vendido al Newcastle.

Cuando llegó el momento de la convocatoria, de acuerdo a Mosquera, Johan Martínez habría dicho que no a Colombia y se decidió por jugar para la Selección de Ecuador. Ahora es una de las figuras de ‘La Tri’ en el Sudamericano Sub-17 y podría jugar el Mundial con ‘La Tri’.

Johan Martínez fue vendido en Europa. (Foto: Captura de pantalla)

Por otro lado, las esperanzas de Colombia aún no terminan, puesto que, el jugador solo está disputando un torneo en inferiores y podrían llamarlo para jugar con el primer equipo o el Sub-20 en los próximos años. Pero todo depende de la voluntad y decisión de Johan Martínez.

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Los números de Johan Martínez en el Sudamericano Sub-17

En este Sudamericano Sub-17 de 2026, con la venta a Newcastle en medio, Johan Martínez ha jugado un total de 3 partidos en toda la competencia. El joven futbolista ha disputado ya 95 minutos del torneo, solo fue titular, justamente, ante Colombia.

Los millones que ganó IDV con Johan Martínez

Independiente del Valle salió beneficiado con la venta de Johan Martínez. El futbolista aún no debuta en LigaPro y ya fue transferido al extranjero. Su pase le costó a Newcastle poco más de 3 millones de euros y ese monto lo ganó Independiente del Valle.

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En síntesis:

Johan Martínez rechazó a Colombia para jugar el Sudamericano Sub-17 con la Selección de Ecuador.

rechazó a Colombia para jugar el con la Selección de Ecuador. El Newcastle inglés compró la ficha de Martínez por 3 millones de euros a IDV.

a IDV. El futbolista ha disputado 3 partidos y 95 minutos en el actual torneo juvenil.