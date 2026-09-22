Ni Barcelona ni Atlético de Madrid: Julián Alvarez pudo jugar en el actual club de CR7 en España en 2020

Ocurrió en 2020 y con LaLiga como único obstáculo a la llegada del argentino a España. Julián Alvarez terminaría uniéndose al City más tarde.

España ha estado prácticamente siempre relacionada a la carrera de Julián Alvarez. No solo por la posibilidad que tuvo el argentino de irse a las inferiores del Real Madrid en el año 2010 o por las negociaciones con clubes españoles. En el 2020 una potencia emergente del campeonato buscó su fichaje y solamente las decisiones económicas del torneo terminaron boicoteando la operación.

Según repasa MARCA todo ocurrió en el año 2020. Concretamente en el mes de enero y cuando Almería buscaba el fichaje de Julián Alvarez proveniente desde River Plate. Se necesitaba un reemplazante al uruguayo Darwin Núñez y el argentino era el futbolista indicado. Comentan que incluso el equipo andaluz llegó a un acuerdo con Julián Alvarez en materia económica. LaLiga terminaría bajando la posibilidad de que dicha operación se concretase.

Todo ello gracias al control económico del campeonato. Almería venía de ser comprado por un consorcio de empresarios de Arabia Saudita. Son los mismos que posteriormente le vendieron una parte de los derechos del club a Cristiano Ronaldo. Las normas financieras del torneo español son más que rigurosas y piden una justificación más que explícita de los ingresos que un equipo recibe en pro de cuánto puede invertir en el mercado de fichajes.

Arabia Saudita pretendía convertir al Almería en una potencia. Llegaron a presentar posibles patrocinios por cerca de 200 millones de euros anuales. LaLiga terminaría rechazando cada uno de estos al entender que se trataba de operaciones financieras con posibles conflictos de intereses y que ni mucho menos respondían a la capacidad que tenía el club de conseguir dicha financiación lejos de sus fronteras. Por ende fichajes como el de Julián Alvarez gracias al Fair Play Financiero de la institución se terminaron cayendo.

Almería fue el primer equipo de España relacionado con Julián Alvarez: GETTY

El actual club de Cristiano Ronaldo en España pudo haber sido el primero de Julián Alvarez en LaLiga. En este momento Almería se encuentra en la Segunda División del fútbol ibérico buscando retornar a la máxima categoría. La Araña fue uno de sus primeros grandes objetivos tras el último cambio de dueños en una operación donde los mandamases del fútbol español pretendían cortar de lleno la llegada de un posible club de Estado a sus fronteras.

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Julián Alvarez podría cambiar de agente

Son las informaciones de Onda Cero en España a lo largo de las últimas horas. Se indica en la radio ibérica que Julián Alvarez medita por primera vez dejar a Fernando Hidalgo como su máximo representante. Todo lo ocurrido en el mercado sería el detonante de toda la situación en su entorno.

Se señala a Javier Pastore con su agencia Elegant Game como el posible destino del argentino. Una agencia de representación con base en Madrid donde también se encuentran amigos cercanos a la figura de La Araña como Enzo Fernández. En el Atlético de Madrid esperan que este cambio en la representación del delantero de la albiceleste les permita acercar posturas de cara a convencerles de seguir en la entidad.

Datos claves

Almería intentó fichar a Julián Alvarez en enero de 2020 desde River Plate.

intentó fichar a en enero de 2020 desde River Plate. LaLiga frenó el traspaso de Julián Alvarez por regulaciones del fair play financiero.

frenó el traspaso de por regulaciones del fair play financiero. Julián Alvarez evalúa cambiar de representante y unirse a la agencia de Javier Pastore.