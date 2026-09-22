La inesperada confesión de Ferrán Torres tras su gol a Argentina: “Si no era la final del Mundial, ese balón se me va”

El delantero de España recordó la jornada del 19 de julio. Ferrán Torres afirma que en otro escenario, su tanto no hubiera ganado la Copa.

España se prepara para sus primeros partidos como la vigente campeona del mundo. Todo ello después de derrotar a la Selección Argentina en la ciudad de Nueva Jersey gracias al gol de Ferran Torres. El héroe de dicha definición reconoció a lo largo de las últimas horas que está seguro de que su remate en otro contexto ni mucho menos hubiera superado al Dibu Martínez. Gran momento en el PSG del 9.

“Cuando Lamine tiene la pelota en banda y se la pasa a Porro, iba dando pasos hacia adelante y me iba metiendo hacia el área. Cuando el balón iba hacia Nico, vi que aquello era como una isla, no había nadie. Iniesta, cuando marcó, dijo que él sintió que todo desapareció. Yo tuve la misma sensación. Escuché un silencio durante un segundo y me fui al córner… Le pegué con todo lo que tenía. Si no es la final del Mundial, ese balón se me va”, empezaba Ferran Torres en su testimonio por El Hormiguero.

Reconoce que se la pasa viendo el tanto en cada jornada. Lo pone como el mejor momento de su carrera: “Una vez por día veo el gol. Cuando marco, ganamos, celebramos y cuando bajan para hacernos las fotos con la Copa. Mi primera reacción fue por cómo había sido el gol. No me acordaba, solo de ir corriendo con 20 jabatos pensando que me iban a matar. Entre Borja Iglesias y David Raya hicieron de seguridad”.

“Marcar el gol del Mundial es aparte. No se puede comparar con nada. Igual que cuando fallas no hay que venirse abajo, tampoco venirse arriba. Esto es un deporte de once más lo del banquillo. Marcar siempre es adictivo”, reflexiones del delantero de la selección española en El Hormiguero a lo largo de las últimas horas.

Ferrán Torres dio a España su segunda estrella el pasado 19 de julio: GETTY

Ha pasado casi un mes desde aquel gol que le dio a España su segunda estrella. La vida de Ferran Torres ha cambiado de manera exponencial. No solo llevó a su país a ser bicampeón del mundo sino que igualmente ya abandonó Barcelona para unirse a un Paris Saint-Germain con el cual disfruta de un gran momento a nivel individual. Entiende que en otro contexto ni mucho menos aquel remate en el estadio de Nueva Jersey hubiera terminado en una alegría para los ibéricos.

Publicidad

Gran momento de Ferran en PSG

El equipo de Luis Enrique derrotó al Marsella en el clásico francés a lo largo del último fin de semana. Lo hizo con Ferran Torres anotando el primer gol de la jornada en el mítico Velódromo. Desde su salida de Barcelona el delantero acumula ya un tercio de los tantos que anotó durante su última temporada por el equipo catalán.

Pocos delanteros del Paris Saint-Germain de Luis Enrique han empezado de manera tan fuerte la vigente temporada. A modo de resumen acumula hasta la fecha 7 goles en 6 partidos. Destacan los cuatro por la Liga francesa e igualmente un hat-trick por la UEFA Champions League ante el Slovan Bratislava. El héroe de la final contra Argentina vive el mejor momento de su carrera en todos los sentidos.

Datos claves

Ferran Torres declaró en El Hormiguero sobre su gol anotado frente a la Argentina.

declaró en El Hormiguero sobre su gol anotado frente a la Argentina. El delantero Ferran Torres detalló la jugada colectiva con Lamine Yamal, Porro y Nico Williams.

detalló la jugada colectiva con Lamine Yamal, Porro y Nico Williams. Ferran Torres suma siete goles en seis partidos disputados con el Paris Saint-Germain.