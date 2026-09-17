Leyenda de Barcelona SC “se burla” de la eliminación de Liga de Quito en Copa Libertadores

Una leyenda de Barcelona SC también se hizo eco de la eliminación de Liga de Quito en la Copa Libertadores.

La caída de Liga de Quito en la Copa Libertadores no ha dejado a nadie indiferente y ahora hasta una leyenda de Barcelona SC apareció a “burlarse” por esta derrota. El club amarillo quedó eliminado en penales contra Palmeiras, tras un partido histórico.

En sus cuentas oficiales, Banguera recordó cuando Barcelona SC eliminó a Palmeiras en los penales y en Brasil. En esa histórica tanda, el portero ecuatoriano fue muy clave para que el ‘Ídolo’ avance. Ahora con la caída de Liga, lo terminó recordando.

Liga de Quito también tuvo a un gran Gonzalo Valle en toda la serie y en la tanda de penales tapó 1, sin embargo, sus compañeros acabaron fallando 2 penales y el portero no pudo salvar al club en esta ocasión. En 8vos fue clave para clasificarlos contra Mirassol.

Esta publicación de Máximo Banguera también se entiende en el contexto de la gran rivalidad creciente entre Liga de Quito y Barcelona SC. Ambos clubes se consideran rivales y ese tipo de gestos “pican más” una rivalidad de por sí ya creciente.

Barcelona SC y Liga de Quito aún tendrán que jugar 2 partidos más en esta temporada. Ambos equipos se encontrarán en el hexagonal final de la LigaPro. Los dos clubes lucharán por ser segundos o terceros para clasificar a la siguiente Copa Libertadores.

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La fortuna que ganó Liga de Quito en la Copa Libertadores

Liga de Quito ganó en la Copa Libertadores una fortuna superior a los 6 millones de dólares. Este premio servirá para que el club se siga reforzando de cara a la siguiente temporada.

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