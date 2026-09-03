Liga de Quito decidió una renovación y dos salidas para el 2027

Liga de Quito piensa ya en lo que será el plantel para el 2027, al menos en los jugadores que acaban contrato. Los ‘albos’ tienen tres jugadores que acaban contrato en diciembre y por el momento, solo uno entraría en renovaciones.
José ‘Choclo’ Quintero sería ofrecido un nuevo contrato para el 2027, esto marcaría que continúe su ciclo de más de 10 años. Los otros dos que acaban contrato, podrían no ser renovados.
Alexander Domínguez y Deyverson acaban contrato y luego de diciembre pasarán a ser jugadores libre. En el caso del histórico portero, seguiría su carrera en LigaPro.
Claro que el armado del plantel dependerá de los ingresos asegurados, Liga de Quito se sigue alejando de la clasificación a Copa Libertadores, por lo que sus objetivos de refuerzos podrían cambiar.
Gabriel Villamil, Fernando Cornejo, Deyverson serían los tres extranjeros que no entrarían en planes para Liga de Quito 2027. En el caso del boliviano ya lo quisieron reubicar este año.
Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026
Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.
Además de Gallardo: La FEF se habría reunido con otro entrenador para la Selección de Ecuador
José ‘Choclo’ Quintero – Liga de Quito.
En resumen
- Liga de Quito tomó decisiones clave respecto a su plantilla, asegurando la renovación de una figura y confirmando la salida de dos futbolistas para la planificación del 2027.
- La comisión ejecutiva de la ‘U’ ajusta los costos y la estructura del equipo durante este 2026 para garantizar solidez financiera y competitividad continental.
- Los movimientos oficiales generan repercusiones en la hinchada ‘alba’, anticipando cambios importantes en el frente de ataque y el bloque defensivo.