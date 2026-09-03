Liga de Quito decidió una renovación y dos salidas para el 2027

Liga de Quito analiza su armado del plantel y desde la directiva se refieren al futuro de tres jugadores que acaban contrato en diciembre.

Liga de Quito piensa ya en lo que será el plantel para el 2027, al menos en los jugadores que acaban contrato. Los ‘albos’ tienen tres jugadores que acaban contrato en diciembre y por el momento, solo uno entraría en renovaciones.

José ‘Choclo’ Quintero sería ofrecido un nuevo contrato para el 2027, esto marcaría que continúe su ciclo de más de 10 años. Los otros dos que acaban contrato, podrían no ser renovados.

Alexander Domínguez y Deyverson acaban contrato y luego de diciembre pasarán a ser jugadores libre. En el caso del histórico portero, seguiría su carrera en LigaPro.

Claro que el armado del plantel dependerá de los ingresos asegurados, Liga de Quito se sigue alejando de la clasificación a Copa Libertadores, por lo que sus objetivos de refuerzos podrían cambiar.

Gabriel Villamil, Fernando Cornejo, Deyverson serían los tres extranjeros que no entrarían en planes para Liga de Quito 2027. En el caso del boliviano ya lo quisieron reubicar este año.

Los fichajes que Liga de Quito firmó para este 2026

Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo, Yerli Quiñónez, Deyverson, Kevin Velasco, Frangoy Zambrano, Luis Segovia, Lucas Rodríguez y Marcelo Weigandt como refuerzos.

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José ‘Choclo’ Quintero – Liga de Quito.

En resumen