Aníbal Chalá tiene nuevo club para el 2026 ¿vuelve a LigaPro?

El lateral ecuatoriano Aníbal Chalá no seguirá en el Olimpia de Paraguay y rápidamente encontró a un nuevo equipo para el 2026.

Aníbal Chalá supo ser uno de los mejores laterales del fútbol ecuatoriano, y su nivel lo llevó a dar el salto al Olimpia de Paraguay. En el ‘Decano’ no se afianzó y ahora tiene nuevo club ¿vuelve a LigaPro?

El defensor nacional es nuevo jugador del Sport Recife de Brasil, de esta forma tras unos meses sin actividad, el lateral seguirá en el extranjero para ir a la competitiva liga brasileña.

Chalá es uno de los pocos jugadores que ha pasado por los tres grandes de LigaPro, jugando en Barcelona, Emelec y Liga de Quito. Con los ‘albos’ fue campeón nacional en el 2018.

A Olimpia llegó por pedido de ‘Vitamina’ Sánchez, quién lo conoce de cuándo el DT estuvo en el fútbol ecuatoriano. En el exterior también pasó por México y Francia.

Los números de Aníbal Chalá en Barcelona SC

En su última temporada en Barcelona, Aníbal Chalá ha jugado con el ‘Ídolo’ un total de 29 partidos entre todas las competencias. Fue suplente la mayoría del año, ya que solo sumó 1.700 minutos en cancha. No marcó goles y dio solo 1 asistencia, números muy bajos para un lateral.

Aníbal Chalá – Barcelona SC.