Revelan los dos entrenadores contactados por Emelec ¿llegan en el 2027?

Emelec había contactado a dos entrenadores antes de la llegada de Ezequiel Medrán y los hinchas piden que se los tenga en cuenta para el 2027.

Emelec anunció, con mucha sorpresa, a Ezequiel Medrán como su nuevo entrenador tras la salida de Christian Nasuti. El club azul sin embargo, contactó a dos técnicos más para el cargo este mismo año.

Según medios locales, Guillermo Sanguinetti y Omar De Felippe fueron alternativas que Emelec contactó para un regreso al banquillo. Ambos declinaron la propuesta.

En el caso de Sanguinetti optó quedarse en el Macará, dónde se encuentra peleando la parte alta de la LigaPro, mientras tanto De Felippe habría rechazado regresar a Emelec por temas personales.

La directiva de Emelec aseguró que la eleccion de Medrán, pese a su nula experiencia en primera división, se dio tras un análisis de la comisión deportiva del club.

Emelec firmó a Ezequiel Medrán con un contrato hasta junio del siguiente año, sin embargo en diciembre si los resultados no se dan, podrían revisar otra vez un cambio de DT.

¿Quién es Ezequiel Medrán?

A diferencia de lo que los hinchas pedían (un DT con experiencia) Medrán no lo es. El argentino de 45 años nunca dirigió en la primera división de su país, y solo lleva como técnico desde 2022. Además, su última experiencia fue en Colón con el que estuvo peleando en el ascenso.