Tiene 16 años, hizo historia en la Premier League y ya lo comparan con Messi: “No he visto a nadie regatear así”

Max Dowman es el nuevo ícono de la Premier League. Con 16 años y gracias a su gol contra Everton, la joya del Arsenal se ha convertido en el anotador más joven en la historia del torneo. El Reino Unido alucina con su desempeño y personalidad en tiempos donde los de Mikel Arteta se acercan a su primer gran título en 20 años. Se le compara ya incluso con nombres como Lionel Messi.

Dieciséis años y 73 días tiene este joven que desde los 14 entrena con el primer equipo del Arsenal. Hasta mitos del torneo como John Terry se rinden a la figura de un joven que ven como generacional en todos los sentidos: “Es una comparación muy grande, pero este chico es un talento de verdad. Va a ser una parte importante del futuro del Arsenal y también de Inglaterra”.

Su tanto ante Everton recorre el planeta. Ganaban los Gunners por 1-0 cuando, en el final del choque en el Emirates, Max Dowman salió corriendo a la salida de un córner en contra para marcar sin portero en el arco norte del feudo Gunner. Locura desatada y final al récord de James Vaughan, quien había marcado a los 16 años y 270 días en 2005 contra Everton, curiosamente de la mano del equipo de Liverpool.

Hablar de Dowman es hablar de esperanza para Inglaterra. Sus 16 años no van de la mano con una personalidad que se asuste ante el escenario que vive desde hace meses. Este zurdo, usualmente volante ofensivo, ya ha sido comparado en el pasado con figuras como Kaká por su velocidad en carrera y ahora con Messi por sus regates. En Reino Unido entienden que tienen figura para rato.

Dowman ya es el anotado más joven en la historia de la Premier: GETTY

“A Max Dowman no le parece inmutar la ocasión, el momento, el contexto o el oponente. Simplemente juega con mucha naturalidad”, definía Mikel Arteta tras una victoria clave para conseguir la Premier. Su nueva joya hace historia, es comparado hasta con Messi y ya suma siete partidos oficiales en lo que va de campaña. Los Gunners, en jornada récord, están a solo 15 puntos de 21 en juego de volver a ganar la Premier 22 años después.

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Sus compañeros en la Premier alucinan

Viktor Gyökeres se rindió a los pies del adolescente. Destaca su personalidad y capacidad de aislarse de un contexto extraño para cualquiera de su edad: “Cuando lo ves jugar, no piensas que tenga 16 años. No lo piensas cuando tiene el balón con la serenidad y la confianza con la que juega. Ha estado progresando. Sufrió una lesión y estuvo de baja un tiempo, así que no lo vi durante unos meses”.

“Ha vuelto y sigue jugando con la misma confianza que tenía antes. Toma muchas decisiones acertadas cuando entra al campo. Es un jugador increíble y muy bueno”, más reflexiones del hombre que justamente abría la jornada frente al Everton con su gol en el minuto 89. Furor total en Inglaterra por quien entienden que es el único jugador con tanto regate como Messi.

Datos claves

Max Dowman es el anotador más joven de la Premier League con 16 años y 73 días.

es el anotador más joven de la Premier League con y 73 días. El Arsenal necesita sumar 15 puntos de los 21 restantes para ganar la liga inglesa.

necesita sumar de los 21 restantes para ganar la liga inglesa. El futbolista juvenil registra siete partidos oficiales disputados en la presente campaña con los Gunners.

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