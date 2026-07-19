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Darío Benedetto es figura en Barcelona pero hay tres clubes que lo quieren

Darío Benedetto podría otra vez salir de Barcelona tras su gran presente, hay tres clubes que lo tienen en planes para el 2026.

Darío Benedetto es figura en Barcelona pero hay tres clubes que lo quieren
© Imago/ Edit BVDarío Benedetto es figura en Barcelona pero hay tres clubes que lo quieren

Agarrando una segunda racha de goles, Barcelona vuelve a festejar los goles de Darío Benedetto en este 2026. Su nivel otra vez lo pone en planes de otros equipos y ahora serían tres los interesados.

Según reportes de prensa, Cruz Azul de México, Newells Old Boys de Argentina y un equipo de la MLS tienen en planes a Darío Benedetto. El argentino podría ser otra de las salidas de BSC para el segundo semestre.

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El club amarillo se enfrentaría a una difícil decisión, si perder a su delantero figura de cara al cierre del semestre por una suma económica, o mantenerlo hasta diciembre pero verlo irse gratis en enero.

Barcelona de igual forma tenía pensado ir al mercado a buscar un nuevo delantero extranjero, y tendrá que ver si con la salida de Benedetto serían dos las salidas.

Los ‘toreros’ ya perdieron a Miguel Parrales, quién se fue tras un semestre atípico, así mismo Sergio Núñez podría irse a SD Aucas para el segundo semestre tras apenas 2 goles anotados.

Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre

Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.

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En resumen

  • El delantero argentino Darío Benedetto se consolidó como la gran figura de Barcelona SC, brillando con un alto rendimiento en el fútbol ecuatoriano.
  • A pesar de su gran momento y protagonismo en el cuadro torero, tres importantes clubes están sumamente interesados en ficharlo en este mercado de pases del 2026.
  • Esta situación enciende las alarmas en la directiva canaria, que deberá hacer un esfuerzo importante si desea retener a su delantero estrella para el resto de la temporada.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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