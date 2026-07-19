Darío Benedetto es figura en Barcelona pero hay tres clubes que lo quieren

Agarrando una segunda racha de goles, Barcelona vuelve a festejar los goles de Darío Benedetto en este 2026. Su nivel otra vez lo pone en planes de otros equipos y ahora serían tres los interesados.
Según reportes de prensa, Cruz Azul de México, Newells Old Boys de Argentina y un equipo de la MLS tienen en planes a Darío Benedetto. El argentino podría ser otra de las salidas de BSC para el segundo semestre.
El club amarillo se enfrentaría a una difícil decisión, si perder a su delantero figura de cara al cierre del semestre por una suma económica, o mantenerlo hasta diciembre pero verlo irse gratis en enero.
Barcelona de igual forma tenía pensado ir al mercado a buscar un nuevo delantero extranjero, y tendrá que ver si con la salida de Benedetto serían dos las salidas.
Los ‘toreros’ ya perdieron a Miguel Parrales, quién se fue tras un semestre atípico, así mismo Sergio Núñez podría irse a SD Aucas para el segundo semestre tras apenas 2 goles anotados.
Los fichajes de Barcelona SC en este segundo semestre
Ya para este segundo semestre, Barcelona SC ha contratado a jugadores como como Tomás Rodríguez, Erick Mendoza y José Angulo. Estos 3 jugadores ya están confirmados, pero el equipo amarillo sigue muy activo en el mercado de fichajes negociando con otros jugadores.
Darío Benedetto llegó a Barcelona en medio de las críticas y ahora es goleador del club.
En resumen
- El delantero argentino Darío Benedetto se consolidó como la gran figura de Barcelona SC, brillando con un alto rendimiento en el fútbol ecuatoriano.
- A pesar de su gran momento y protagonismo en el cuadro torero, tres importantes clubes están sumamente interesados en ficharlo en este mercado de pases del 2026.
- Esta situación enciende las alarmas en la directiva canaria, que deberá hacer un esfuerzo importante si desea retener a su delantero estrella para el resto de la temporada.