Selección de Ecuador y Liga de Quito van por el mismo entrenador ¿a quién elige?

Liga de Quito y la Selección de Ecuador buscan nuevo entrenador y ambos van por el mismo nombre para reemplazar a Nunes y Beccacece.

Liga de Quito despidió a Tiago Nunes, la Selección de Ecuador no renovó a Sebastián Beccacece, ahora la búsqueda de un nuevo entrenador los encontró interesados en el mismo nombre. El mismo DT podría recibir esa doble oferta del fútbol ecuatoriano.

Diego Cocca, DT argentino de exitoso recorrido en México, está en planes de la ‘Tri’ y de los ‘albos’ para el 2026. El entorno del entrenador ofreció la carpeta de Cocca a ambas instituciones.

No es la única alternativa que manejan ambos equipos, lo llamativo es que Cocca estaría dispuesto a bajarse sus aspiraciones salariales en relación a lo que cobraba en México.

Cocca es conocido por levantar al Atlas de Guadalajara y hacerlo campeón de dos Ligas MX y una Copa de Campeones, siendo el rojinegro uno de los no tradicionales campeones de los últimos años.

Ecuador maneja otros nombres como Thomas Christiansen, Robert Moreno, Miguel Ángel Ramírez; mientras que Liga de Quito analiza a Gustavo Costas, Rubén Darío Insúa entre otros.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Ecuador?

Ecuador volverá a tener actividad en la fecha FIFA de septiembre y octubre, y uno de sus posibles rivales sería Italia. Antes del Mundial se hablaba de un enfrentamiento contra una potencia UEFA.

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Diego Cocca – Atlas de México

En resumen