Es tendencia:
logotipo del encabezado
Emelec

Liga de Quito se quedaría con jugador de Emelec ¿desquite por Estrada?

Emelec estaría interesado en Michael Estrada y Liga de Quito ahora se quedaría con uno de los jugadores destacados de los azules.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
Liga de Quito se quedaría con jugador de Emelec ¿desquite por Estrada? Foto: Getty
Liga de Quito se quedaría con jugador de Emelec ¿desquite por Estrada? Foto: Getty

El mercado de fichajes de LigaPro no cierra y aún hay dos grandes que podrían tener movimientos entre sí. Liga de Quito va por uno de los destacados azules del año 2025.

Luis Castillo podría ser nuevo jugador de Liga de Quito para el 2026, el lateral fue uno de los puntos altos de Emelec y con algo de sorpresa no entró en planes de Vicente Sánchez. Liga ya estuvo interesado en él a mitad de temporada cuando los jugadores estaban impagos.

Liga de Quito busca como prioridad un lateral y un carrillero por izquierda, por el momento solo está el juvenil Josué Caicedo y el experimentado Leonel Quiñónez en el plantel.

Actualmente según varios medios, Liga de Quito negocia la salida de Michael Estrada, otro de los delanteros que busca Emelec. El ecuatoriano sabe que tiene menos chances de jugar con Deyverson y Medina en el plantel.

Castillo es una de las seis salidas que por ahora decidió el DT uruguayo, se suma a jugadores como José ‘Tin’ Angulo, Washington Corozo entre otros futbolistas que no rindieron en el 2025.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Publicidad
Bombazo: Leonardo Campana podría volver a la LigaPro

ver también

Bombazo: Leonardo Campana podría volver a la LigaPro

Luis Castillo – Emelec.

Luis Castillo – Emelec.

  • Luis Castillo es el lateral de Emelec que negocia su fichaje con Liga de Quito.
  • Liga de Quito busca la salida de Michael Estrada, quien es pretendido por Emelec.
  • El DT Vicente Sánchez decidió la salida de Luis Castillo, José Angulo y Washington Corozo.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Bombazo: Leonardo Campana podría volver a la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Bombazo: Leonardo Campana podría volver a la LigaPro

Lo querían todos y Liga de Quito ya decidió el futuro de Gabriel Villamíl
Fútbol de Ecuador

Lo querían todos y Liga de Quito ya decidió el futuro de Gabriel Villamíl

¿Más que Barcelona SC ante el Inter Miami? La fortuna que ganó Liga de Quito con la Noche Blanca
Fútbol de Ecuador

¿Más que Barcelona SC ante el Inter Miami? La fortuna que ganó Liga de Quito con la Noche Blanca

El mundo la dio por muerta en 2022 y hoy conmueve en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Es increíble”
Juegos Olímpicos

El mundo la dio por muerta en 2022 y hoy conmueve en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Es increíble”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo