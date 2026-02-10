El mercado de fichajes de LigaPro no cierra y aún hay dos grandes que podrían tener movimientos entre sí. Liga de Quito va por uno de los destacados azules del año 2025.

Luis Castillo podría ser nuevo jugador de Liga de Quito para el 2026, el lateral fue uno de los puntos altos de Emelec y con algo de sorpresa no entró en planes de Vicente Sánchez. Liga ya estuvo interesado en él a mitad de temporada cuando los jugadores estaban impagos.

Liga de Quito busca como prioridad un lateral y un carrillero por izquierda, por el momento solo está el juvenil Josué Caicedo y el experimentado Leonel Quiñónez en el plantel.

Actualmente según varios medios, Liga de Quito negocia la salida de Michael Estrada, otro de los delanteros que busca Emelec. El ecuatoriano sabe que tiene menos chances de jugar con Deyverson y Medina en el plantel.

Castillo es una de las seis salidas que por ahora decidió el DT uruguayo, se suma a jugadores como José ‘Tin’ Angulo, Washington Corozo entre otros futbolistas que no rindieron en el 2025.

Los fichajes de Emelec

Para este 2026, Emelec aún no ficha a más jugadores, solo está firmado Miller Bolaños. El futbolista firmó un contrato con la anterior directiva y se ha presentado a la pretemporada. De momento, interesan otros jugadores como: Brian Oyola, Anthony Landázuri, Marcelo Meli, Aníbal Leguizamón y también interesan otros jugadores como Ignacio Guerrico, Mateo Ortiz y otros.

Luis Castillo – Emelec.