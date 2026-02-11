Argentina, celebra: Messi confirmó la decisión que pone a temblar a toda España para la Finalissima

El primer objetivo de Lionel Messi con Argentina en el 2026 es la Finalissima que van a disputar contra la Selección de España y uno de los primeros obstaculos que encontró Leo para llegar en las mejores condiciones fue la gira de campeones que organizó Inter Miami. Sin embargo, hay una buena nueva.

¡Argentina, celebra! Luego de ser campeones por primera vez de la MLS, Inter Miami decidió que la pretemporada se hiciera con viajes a Perú, Colombia, Ecuador y Puerto Rico. Messi no iba a tener una preparación tranquila en Estados Unidos y eso le pasó factura.

“Inter Miami CF ha proporcionado un informe actualizado sobre la lesión del capitán Lionel Messi, presentado por Baptist Health. Messi no participó en el entrenamiento este miércoles 11 de febrero debido a una distensión muscular en el isquiotibial izquierdo sufrida durante el partido contra el Barcelona SC en Ecuador, que persiste desde entonces. El jugador se sometió a pruebas médicas adicionales que confirmaron el diagnóstico. Su regreso gradual a los entrenamientos dependerá de su evolución clínica y funcional en los próximos días”, publicó el equipo norteamericano antes de que Leo diera la buena noticia.

Messi y una decisión que pone a temblar a toda España para la Finalissima

Messi y Argentina jugarán contra España la Finalissima. (Foto: Getty Images y archivo particular)

Luego de la confirmarse la gravedad de su lesión, Lionel Messi publicó un video en el que confirmó que se aplazó el partido amistoso Inter Miami vs. Independiente del Valle. Se jugara el 26 de febrero en Puerto Rico. “Quería mandarle un mensaje a la gente de Puerto Rico, tanto a la gente que iba a ir al entrenamiento como ll partido. La verdad que en el último partido en Ecuador termina con una molestia, por eso sali antes de terminar. Junto a la gente de la organización y la del club decidió suspender este partido“, afirmó Leo para confirmar que tendrá más descanso en vísperas de llegar mejor preparado a la Finalissima. ¡Tiembla toda España!

Día y hora de la Finalissima: Argetina con Messi vs. España con Lamine Yamal

Cuando el calendario y los relojes del mundo marquen que son las 14:00 ET (16:00 ARG) del viernes 27 de marzo, se empezará a jugara la Finalissima entre el campeón vigente de la Copa América, Argentina, y el campeón de la Eurocopa, España. ¿El gran duelo? Messi vs. Lamine Yamal.

