Antonio Álvarez, presidente de Barcelona SC, fue detenido en un caso que sacude a todo Ecuador por un presunto lavado de activos. El directivo, junto a su hermano Aquiles Álvarez, ya recibieron la primera sentencia y ahora el ‘Ídolo’ tiene la peor noticia de todas.

Álvarez fue sentenciado con prisión preventiva al igual que su hermano, por lo cual, durante los próximo 90 días estará retenido. Esto, con fines investigativos, pero en una decisión que termina afectando de manera contundente a los amarillos.

Con esta decisión, cualquier nuevo fichaje que Barcelona SC estuviera buscando se “cae”, al menos hasta que la directiva pueda volver a regularse. Por ahora, el club confirmó que Miguel Montalvo ejercerá como presidente en los siguientes días.

Por otro lado, el ‘Ídolo’ “recupera” al presidente de la Comisión de Fútbol, puesto que, David Álvarez recibió medidas sustitutivas y no estará en prisión. El directivo emergió en estos meses como una parte visible del nuevo proyecto de los amarillos.

Antonio Álvarez seguirá preso en Barcelona SC. (Foto: Primicias)

Desde la defensa del presidente de Barcelona SC y del Alcalde de Guayaquil se reveló que se puso el recurso de apelación y se espera cambiar la sentencia en los siguientes días. Hay una gran incertidumbre de que pasará con la administración del club en las siguientes semanas.

¿Barcelona SC puede tener nuevas elecciones?

Al igual que con Emelec, comenzó a crecer muy fuerte el rumor de nuevas elecciones en Barcelona SC. Sin embargo, para que esto se dé se deben dar ciertas condiciones, una de ellas la renuncia del presidente administrativo del club y esta se ve muy lejana.

Todos los fichajes de Barcelona SC

En esta temporada, Barcelona SC ha fichado a los siguientes jugadores: Jonnathan Mina, Héctor Villalba, Jonathan Perlaza, Tomás Martínez, José Gabriel Cevallos, Carlos Montaño, Javier Báez, Jordan Medina, Matías Lugo, Sergio Núñez, Milton Céliz, Darío Benedetto, ‘Tito’ Villalba y Luis Cano.

