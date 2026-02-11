Liga de Quito va por un volante extranjero ¿el nuevo Jhojan Julio?

Liga de Quito es de los clubes que más ha invertido en este mercado de fichajes, aún así no cierran sus refuerzos. Los ‘albos’ van por un volante creativo directamente desde Argentina.

Según el periodista Sebastián Aconda, Santiago Toloza es el elegido para ser nuevo refuerzo de Liga de Quito. El argentino viene de jugar en Platense de la primera división de Argentina.

En el ‘Calamar’ sin embargo no tuvo continuidad y jugó apenas 6 partidos, su reto más importante fue el Independiente del Avellaneda. En el ‘Rojo’ jugó 18 partidos en dos temporadas.

Su falta de continuidad lo atribuyen a una seguidilla de lesiones, sumado también a algunos episodios de conducta. Según el comunicador, estos factores hacen que su fichaje siga en análisis.

Liga de Quito busca un nuevo enganche y un carrilero izquierdo, el segundo puesto apuntado a ser extranjero. Liga intentó el regreso de Jhojan Julio pero no pudo convencerlo.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar, Jesús Pretell, Janner Corozo,Yerli Quiñónez, Deyverson y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga de Quito ofertó por seleccionado ecuatoriano

Santiago Toloza – Foto: Getty

En resumen