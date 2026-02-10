Vicente Sánchez llegó a Emelec y se quedará con tres jugadores de Barcelona

Vicente Sánchez está ya en Emelec y arranca sus trabajos en la pretemporada del equipo, mientras tanto siguen llegando los jugadores. Lo curioso es que tres de los refuerzos vienen de Barcelona SC.

Dixon Arroyo, Cristhian Solano y Byron Castillo serán los nuevos jugadores que tendrá el DT en el club azul. No hubo mucha resistencia de parte de Barcelona ya que los dos primeros de plano no entran en planes de César Farías y el tercero es de los más criticados.

En el caso de Arroyo, regresa al Capwell luego de cuatro años, el volante pasó al Inter Miami y Barcelona en ese tiempo. Solano fue de las figuras de Orense SC en el 2024 pero en BSC no pudo repetir.

Otro de los jugadores que podría definir su futuro lejos o en Emelec es Miller Bolaños, el volante tendrá que aceptar las nuevas condiciones que el club le puso ya que el contrato anterior era elevado.

Angelo Mina, Gonzalo Napoli y Aníbal Leguizamón son los tres jugadores que fueron oficializados por Emelec para el 2026. La lista de Jiménez y Noboa están a la espera de cerca de cinco más.

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

