El mercado de fichajes de la LigaPro aún podría tener un par de bombazos, entre ellos un posible regreso de Leonardo Campana. El delantero ecuatoriano suena con fuerza para uno de los grandes del país.

El periodista Ronald Pin señala que Leonardo Campana es una de las alternativas que maneja Emelec para su nuevo delantero. Campana lleva cerca de cinco temporadas en el extranjero.

No solo sería un bombazo el regreso del actual jugador del New England Revolution si no que sería un camisetazo, ya que Campana salió de las canteras de Barcelona SC.

Leonardo Campana viene con una temporada de titularidad en la Mayor League Soccer, además de anotar repetidamente en la temporada pasada. Su salida solo podría ser a forma de préstamo ya que su valor de mercado supera los 4 millones de dólares.

Los rumores se viralizaron pero desde Studio Fútbol señalan que el entorno del jugador no tiene pensado regresar al país para el 2026 a falta de seis meses para el Mundial. Luis Amarilla y Luca Klimowicz son las otras alternativas que maneja Emelec para la delantera.

Los fichajes que tiene Emelec para 2026

Para la siguiente temporada, Emelec ya confirmó como sus nuevos jugadores a Estalin Segura, Víctor Griffith, Gonzalo Napoli, Ariel Mina y Aníbal Leguizamón. En las siguientes horas se acordaría la llegada de dos jugadores argentinos como Ignacio Guerrico y Luca Klimowicz y se aclararía que pasa con Miller Bolaños.

Leonardo Campana – Barcelona 2019.

